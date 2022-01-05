"Арсенал" обвинен в неподобающем поведени своих игроков

Арсенал "Арсеналу" были предъявлены обвинения в неподобающем поведении своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 1 января.

Привлекший внимание FA инцидент случился на 59-й минуте матча, проигранного "канонирами" со счетом 1:2.

Как раз тогда бразильский защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс получил свою вторую желтую карточку в течение двух минут, оставив лондонскую команду вдесятером.

Игроки "Арсенала" принялись бурно протестовать против решения рефери Стюарта Аттуэлла изгнать их товарища, и теперь у "канониров" есть время до пятницы, чтобы объясниться перед Ассоциацией.


Метки FA, Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 05.01.2022 16:28 # shakur
    Прилюдно не стоило конечно

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  2. n0vuigod 05.01.2022 16:26 # n0vuigod
    Во всём виноваты темнокожие футболисты

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  3. takernotagiver 05.01.2022 16:16 # takernotagiver
    Зашквар ФА на весь мир

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  4. c1886- 05.01.2022 16:11 # c1886-
    Надо было арбитра уволить.

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  5. c1886- 05.01.2022 16:10 # c1886-
    Уроды.

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  6. takernotagiver 05.01.2022 16:03 # takernotagiver
    Позорища. Вместо того, чтоб втыки судьям давать за ужасное судейство, они валят на игроков. За этот год судейки из британии опозорились во всей европе

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