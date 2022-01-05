"Арсенал" обвинен в неподобающем поведени своих игроков

"Арсеналу" были предъявлены обвинения в неподобающем поведении своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 1 января.

Привлекший внимание FA инцидент случился на 59-й минуте матча, проигранного "канонирами" со счетом 1:2.



Как раз тогда бразильский защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс получил свою вторую желтую карточку в течение двух минут, оставив лондонскую команду вдесятером.



Игроки "Арсенала" принялись бурно протестовать против решения рефери Стюарта Аттуэлла изгнать их товарища, и теперь у "канониров" есть время до пятницы, чтобы объясниться перед Ассоциацией.