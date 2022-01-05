"Арсенал" обвинен в неподобающем поведени своих игроков
"Арсеналу" были предъявлены обвинения в неподобающем поведении своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 1 января.
Привлекший внимание FA инцидент случился на 59-й минуте матча, проигранного "канонирами" со счетом 1:2.
Как раз тогда бразильский защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс получил свою вторую желтую карточку в течение двух минут, оставив лондонскую команду вдесятером.
Игроки "Арсенала" принялись бурно протестовать против решения рефери Стюарта Аттуэлла изгнать их товарища, и теперь у "канониров" есть время до пятницы, чтобы объясниться перед Ассоциацией.
05.01.2022 16:00
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Прилюдно не стоило конечно
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Во всём виноваты темнокожие футболисты
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Зашквар ФА на весь мир
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Надо было арбитра уволить.
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Уроды.
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Позорища. Вместо того, чтоб втыки судьям давать за ужасное судейство, они валят на игроков. За этот год судейки из британии опозорились во всей европе
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