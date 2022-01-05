Невилл и Каррагер определили символическую сборную первой половины сезона
Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер составили символическую сборную первой половины этого сезона Премьер-Лиги.
Невилл и Каррагер совпали по восьми игрокам, включая полностью линию нападения, куда тот и другой снарядили Мохамеда Салаха, Диогу Жоту и Фила Фодена.
Защитники Виргил Ван Дейк, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Жоау Канселу, а также опорник Деклан Райс также попали в сборные обоих экспертов.
Разногласия у коллег по телеэфиру возникли насчет позиции голкипера, а также центра поля. Наконец, Невилл выбрал для своей сборной схему 3-4-3, благодаря чему добавил еще одного центрального защитника в лице Рубена Диаша.
05.01.2022 15:00
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Последние комментарии:
Са
ТАА-Диаш-Рудигер-Канселу
Райс-Родри
Салах-Силва-Сон
Жота
(ответить)
Это не символическая сборная а СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛЮБИМЧИКОВ этих педиков!
(ответить)
Рамсдейл
Арнольд-Диас-Ван Дик-Канселу
Галлахер-Райс-Силва
Рафинья-Салах-Жопа
(ответить)
ну и по традиции, сборная негров АПЛ
------------- Менди ------------
Джеймс--Рюдигер--Огбонна--Роуз
--- Ндиди --- Канте --- Парти
--Антонио--Деннис--Сака
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а хде 100 миллионный грылишь? петушок кейн? нога лукаки? и естественно ни одного из памойки. Адекватно у Каррагера кроме Рамсдейла ибо вратарь пропустивший 25 мячей не может быть лучше Эдерсона и Менди пропустивших 13 и 16. Хотя я бы поставил вратаря волков который пропустил только 14 мячей. Ну и Фоден у обоих это нонсенс. Писдюк малолетний забил всего 5 мячей за пол сезона. 8 забил Мане он и должен быть слева в схеме.
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У полевых игроков Ливера головы наклонены в бок , типа что ??
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Два тупаря. Сначала бы лучше себе мозг определили.
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алисон с его вечными фейлами что тут делает? Менди всего 2 матча покосячил и совершил раз в 100 больше спасений, ну и трент зае6ал, что в этом дырявом бегунке такого особенного...
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У Каррагера более адекватный состав , но что там что тут вместо Трента должен был быть Джеймс, а вместо Фодена Криро . Трент ещё понятен кое как а Фоден это смешно.
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