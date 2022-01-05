Невилл и Каррагер определили символическую сборную первой половины сезона

Гари Невилл и Джейми Каррагер Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер составили символическую сборную первой половины этого сезона Премьер-Лиги.

Невилл и Каррагер совпали по восьми игрокам, включая полностью линию нападения, куда тот и другой снарядили Мохамеда Салаха, Диогу Жоту и Фила Фодена.

Защитники Виргил Ван Дейк, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Жоау Канселу, а также опорник Деклан Райс также попали в сборные обоих экспертов.

Разногласия у коллег по телеэфиру возникли насчет позиции голкипера, а также центра поля. Наконец, Невилл выбрал для своей сборной схему 3-4-3, благодаря чему добавил еще одного центрального защитника в лице Рубена Диаша.

Символическая сборная Гари Невилла

Символическая сборная Джейми Каррагера


Метки Каррагер, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 05.01.2022 15:48 # shakur
    Са
    ТАА-Диаш-Рудигер-Канселу
    Райс-Родри
    Салах-Силва-Сон
    Жота

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  2. chelsiukpro 05.01.2022 15:34 # chelsiukpro
    Это не символическая сборная а СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛЮБИМЧИКОВ этих педиков!

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  3. alexomck 05.01.2022 15:24 # alexomck
    Рамсдейл
    Арнольд-Диас-Ван Дик-Канселу
    Галлахер-Райс-Силва
    Рафинья-Салах-Жопа

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  4. largo-winch 05.01.2022 15:18 # largo-winch
    ну и по традиции, сборная негров АПЛ

    ------------- Менди ------------
    Джеймс--Рюдигер--Огбонна--Роуз
    --- Ндиди --- Канте --- Парти
    --Антонио--Деннис--Сака

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  5. frisby 05.01.2022 15:18 # frisby
    а хде 100 миллионный грылишь? петушок кейн? нога лукаки? и естественно ни одного из памойки. Адекватно у Каррагера кроме Рамсдейла ибо вратарь пропустивший 25 мячей не может быть лучше Эдерсона и Менди пропустивших 13 и 16. Хотя я бы поставил вратаря волков который пропустил только 14 мячей. Ну и Фоден у обоих это нонсенс. Писдюк малолетний забил всего 5 мячей за пол сезона. 8 забил Мане он и должен быть слева в схеме.

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  6. che-ger 05.01.2022 15:16 # che-ger
    У полевых игроков Ливера головы наклонены в бок , типа что ??

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  7. fc-oil 05.01.2022 15:15 # fc-oil
    Два тупаря. Сначала бы лучше себе мозг определили.

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  8. bezviz 05.01.2022 15:07 # bezviz
    алисон с его вечными фейлами что тут делает? Менди всего 2 матча покосячил и совершил раз в 100 больше спасений, ну и трент зае6ал, что в этом дырявом бегунке такого особенного...

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  9. che-ger 05.01.2022 15:05 # che-ger
    У Каррагера более адекватный состав , но что там что тут вместо Трента должен был быть Джеймс, а вместо Фодена Криро . Трент ещё понятен кое как а Фоден это смешно.

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