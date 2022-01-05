Невилл и Каррагер определили символическую сборную первой половины сезона

Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер составили символическую сборную первой половины этого сезона Премьер-Лиги.

Невилл и Каррагер совпали по восьми игрокам, включая полностью линию нападения, куда тот и другой снарядили Мохамеда Салаха, Диогу Жоту и Фила Фодена.



Защитники Виргил Ван Дейк, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Жоау Канселу, а также опорник Деклан Райс также попали в сборные обоих экспертов.



Разногласия у коллег по телеэфиру возникли насчет позиции голкипера, а также центра поля. Наконец, Невилл выбрал для своей сборной схему 3-4-3, благодаря чему добавил еще одного центрального защитника в лице Рубена Диаша.







