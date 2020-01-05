Рэднапп не понимает, почему МЮ не позвал Конте

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп выразил недоумение, почему "Манчестер Юнайтед" не предложил должность главного тренера Антонио Конте.

Когда ранее в этом сезоне уже было очевидно, что Оле Гуннар Сульшер обречен на увольнение, "Юнайтед" не стал обращаться к Конте, которого в итоге забрал "Тоттенхэм".



А когда Сульшер все-таки ушел, "красные дьяволы" решили назначить рулевым на остаток сезона Ральфа Рангника, и Рэднаппу это кажется странным, потому что игроки не хотят работать с временщиком.



"Почему они не пригласили Антонио Конте, когда у них была такая возможность? Они нуждаются в ком-нибудь вроде него".



"Если ты назначаешь тренера только до конца сезона, это делает его беззащитным. Тем, как идут его дела сейчас, не заслужить еще два года на тренерском мостике".



"Если он хочет остаться надолго, тогда ему нужно принять много решений. Есть куча игроков, которые думают, что пересидят его в команде".



"Лучшим игроком матча (против "Вулверхэмптона") в "Манчестер Юнайтед" стоит назвать мяч, потому что мяч проделал невероятную работу, избегая игроков "Манчестер Юнайтед" — каждый терял его. Прямо сейчас это никуда не годится", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.