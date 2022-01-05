"Брайтон" купил Кацпера Козловски

"Брайтон" объявил о приобретении полузащитника "Погони" и сборной Польши Кацпера Козловски. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.

18-летний Козловски заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2026, но к команде Грэма Поттера присоединится не сразу — остаток этого сезона Кацпер проведет в "Юнионе", лидирующем в бельгийском первенстве.



Козловски является воспитанником "Погони", дебютировав за клуб из Щецина в возрасте 15 лет и 215 дней. Всего Кацпер сыграл 40 матчей в польском чемпионате и забил четыре гола.



Прошлым летом Козловски стал самым молодым дебютантом сборной Польши, приняв участие в матче Евро-2020 против Испании.