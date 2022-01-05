Конте рассчитывает на Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что отводит нападающему Харри Кейну центральную роль в своих планах на будущее.

Прошлым летом "Тоттенхэм" заблокировал переход Кейна в "Манчестер Сити", что сказалось на форме Харри в первые месяцы сезона.



Конте понимает разочарование Кейна, но обещает приложить все усилия, чтобы удовлетворить жажду трофеев 28-летнего капитана сборной Англии.



"Я знаю, какая ситуация была летом, и после того, как Харри решил остаться в "Тоттенхэме", я обнаружил игрока, который полностью предан это проекту. И если мы хотим чего-нибудь выиграть здесь, Харри должен быть в основе этого".



"Я понимаю чувства Харри. Когда ты заканчиваешь свою карьеру, ты можешь оценить свою игру и команды, за которые тебе довелось выступать. Но в то же время правильно посмотреть, что ты выиграл. Для игроков топ-уровня это особенно важно".



"Думаю, приглашая меня сюда, "Тоттенхэм" хотел послать сигнал наружу и, возможно, своим собственным игрокам... Мы должны постараться создать условия, которые позволят нам сражаться за трофеи и выигрывать их", — цитирует Конте Sky Sports.