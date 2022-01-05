Агент потдвердил, что Эриксен может вернуться в Англию
Агент бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена подтвердил, что его клиент открыт к возвращению в Англию.
В прошлом месяце "Интер" разорвал контракт с Эриксеном, поскольку играть в футбол в Италии с дефибриллятором, который был установлен Кристиану после остановки сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, запрещено.
Однако Эриксен намерен возобновить игровую карьеру, а если верить Sky Sports, то сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к Кристиану.
Агент Мартин Шутс намекает, что возвращение в Премьер-Лигу вполне реалистично — у 29-летнего датчанина остались самые положительные ощущения об Англии после семи сезонов в "Тоттенхэме".
"Если бы Крис снова смог сыграть в Англии, это было бы словно возвращение домой для него и его семьи".
"Британская публика относится к Кристиану исключительно хорошо — не только из-за его футбольных способностей, но также из-за его человеческих качеств, его скромности и альтруизма", — сообщил Шутс BBC.
05.01.2022 11:00
Просмотров: 141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
всех сбитых топариков в Касл, пусть в шипе пошумят)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий