Агент потдвердил, что Эриксен может вернуться в Англию

Агент бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена подтвердил, что его клиент открыт к возвращению в Англию.

В прошлом месяце "Интер" разорвал контракт с Эриксеном, поскольку играть в футбол в Италии с дефибриллятором, который был установлен Кристиану после остановки сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, запрещено.



Однако Эриксен намерен возобновить игровую карьеру, а если верить Sky Sports, то сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к Кристиану.



Агент Мартин Шутс намекает, что возвращение в Премьер-Лигу вполне реалистично — у 29-летнего датчанина остались самые положительные ощущения об Англии после семи сезонов в "Тоттенхэме".



"Если бы Крис снова смог сыграть в Англии, это было бы словно возвращение домой для него и его семьи".



"Британская публика относится к Кристиану исключительно хорошо — не только из-за его футбольных способностей, но также из-за его человеческих качеств, его скромности и альтруизма", — сообщил Шутс BBC.