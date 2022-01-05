Тухель все еще надеется сохранить Рюдигера

Томас Тухель и Антонио Рюдигер Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не потерял надежду склонить защитника Антонио Рюдигера к новому контракту.

На днях издание Sky Sports сообщило, что "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус" уже вступили в переговоры с представителями Рюдигера.

Контракт Антонио по-прежнему истекает в конце этого сезона, однако Тухель еще не смирился с уходом 28-летнего немца.

"Я не могу предсказать будущее, и я не знаю, общаются его представители с другими клубами или нет. Конечно, вероятность этого существует, ведь наступил январь, а он пока не заключил новый контракт с нами, но мы взаимодействуем с ним, клуб находится в диалоге с его людьми".

"Полагаю, он очень хорошо знает, что я требую от него и как сильно я ценю его. Он по-прежнему играет на супервысоком уровне, он играет выдающимся образом, и в этом отношении контрактная ситуация не вызывает никакого беспокойства".

"У меня очень четкое мнение насчет этой ситуации. Клуб делает все возможное, так что в этом плане особых изменений нет", — цитирует Тухеля Sky Sports.

Тем временем, как передает испанское издание Marca, "Реал" потерял интерес к Рюдигеру, потому что тот запросил себе контракт с зарплатой в 200 тысяч евро (170 тыс. фунтов) в неделю "чистыми" — или в полтора раза больше с учетом налогов.


Метки контракты, Реал, Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 05.01.2022 10:58 # mixmaster
    ему как бы себя сохранить до лета

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  2. largo-winch 05.01.2022 10:08 # largo-winch
    Тухуль в край тупой далбаёб)) от него уходит лучший защитник клуба, а он переподписывает старого инвалида Т.Сильву.

    просто ору от чукосткого бизнескара

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