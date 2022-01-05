Тухель все еще надеется сохранить Рюдигера
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не потерял надежду склонить защитника Антонио Рюдигера к новому контракту.
На днях издание Sky Sports сообщило, что "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус" уже вступили в переговоры с представителями Рюдигера.
Контракт Антонио по-прежнему истекает в конце этого сезона, однако Тухель еще не смирился с уходом 28-летнего немца.
"Я не могу предсказать будущее, и я не знаю, общаются его представители с другими клубами или нет. Конечно, вероятность этого существует, ведь наступил январь, а он пока не заключил новый контракт с нами, но мы взаимодействуем с ним, клуб находится в диалоге с его людьми".
"Полагаю, он очень хорошо знает, что я требую от него и как сильно я ценю его. Он по-прежнему играет на супервысоком уровне, он играет выдающимся образом, и в этом отношении контрактная ситуация не вызывает никакого беспокойства".
"У меня очень четкое мнение насчет этой ситуации. Клуб делает все возможное, так что в этом плане особых изменений нет", — цитирует Тухеля Sky Sports.
Тем временем, как передает испанское издание Marca, "Реал" потерял интерес к Рюдигеру, потому что тот запросил себе контракт с зарплатой в 200 тысяч евро (170 тыс. фунтов) в неделю "чистыми" — или в полтора раза больше с учетом налогов.
05.01.2022 10:00
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ему как бы себя сохранить до лета
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Тухуль в край тупой далбаёб)) от него уходит лучший защитник клуба, а он переподписывает старого инвалида Т.Сильву.
просто ору от чукосткого бизнескара
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