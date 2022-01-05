"Ньюкасл" обдумывает покупку Диего Карлоса
"Ньюкасл" рассматривает возможность приобретения центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса.
Целью номер один "Ньюкасла" по укреплению центра обороны остается Свен Ботман из "Лилля", однако после отклоненного французской стороной предложения в 30 миллионов фунтов "сороки" задумались об альтернативах.
Как сообщает The Telegraph, одной из альтернатив Ботману как раз и является Карлос, который исполняет не менее важную роль в команде Хулена Лопетеги, нежели пользующийся спросом среди топ-клубов Жюль Кунде.
Карлос выступает за "Севилью" после своего перехода из "Нанта" в 2019 году. В сезоне 2019/20 Диего помог своему клубу выиграть Лигу Европы, по пути в финал выбив из борьбы "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед".
Продажа 28-летнего бразильца может принести "Севилье" свыше 30 млн. фунтов.
05.01.2022 09:00
Просмотров: 426
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
странная продажа была бы для Севильи учитывая шансы на попадание в ЛЧ и конечное 2 место в лиге
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий