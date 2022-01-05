"Ньюкасл" обдумывает покупку Диего Карлоса

Диего Карлос "Ньюкасл" рассматривает возможность приобретения центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса.

Целью номер один "Ньюкасла" по укреплению центра обороны остается Свен Ботман из "Лилля", однако после отклоненного французской стороной предложения в 30 миллионов фунтов "сороки" задумались об альтернативах.

Как сообщает The Telegraph, одной из альтернатив Ботману как раз и является Карлос, который исполняет не менее важную роль в команде Хулена Лопетеги, нежели пользующийся спросом среди топ-клубов Жюль Кунде.

Карлос выступает за "Севилью" после своего перехода из "Нанта" в 2019 году. В сезоне 2019/20 Диего помог своему клубу выиграть Лигу Европы, по пути в финал выбив из борьбы "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед".

Продажа 28-летнего бразильца может принести "Севилье" свыше 30 млн. фунтов.


Метки Карлос, Ньюкасл, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 09:00

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  1. blueswin 05.01.2022 09:15 # blueswin
    странная продажа была бы для Севильи учитывая шансы на попадание в ЛЧ и конечное 2 место в лиге

    (ответить)

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