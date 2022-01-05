"Арсенал" ждет предложений по Обамеянгу

"Арсенал" все еще находится в ожидании предложений по Пьер-Эмерику Обамеянгу и готов попрощаться с габонским нападающим в январе.

С момента, как Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от остальной команды, "Арсенал" выиграл пять из шести своих матчей, забив 20 голов.



У главного тренера "канониров" Микеля Артеты не было ни единого повода пожалеть о своем решении наказать Обамеянга. Более того, Пьер-Эмерик может уже не вернуться к выступлениям за лондонский клуб.



Как утверждает Sky Sports, "Арсенал" открыт к расставанию с 32-летним Обамеянгом в январе. У Пьер-Эмерика остается еще 18 месяцев по контракту с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, что резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе экс-игрока дортмундской "Боруссии".



Источник добавляет, что Обамеянг точно не перейдет в "Ювентус", несмотря на существовавший ранее интерес. Помимо клуба из Турина, Пьер-Эмерика также сватали в "Барселону" и "Ньюкасл".