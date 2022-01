Светская хроника за среду

"Челси" и "Манчестер Сити" хотят Душана Влаховича. Андреас Кристенсен приблизился к переходу в "Барселону". Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" просит нападающего Эрлинга Холанда определиться со своим будущим до конца января. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" готов отпустить защитника Эмерика Лапорта в "Барселону", если взамен получит полузащитника Френки Де Йонга. (El Nacional)



"Челси", "Сити", "Барселона" и "Ювентус" — четыре наиболее вероятных направления для нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Tuttomercatoweb)



Влахович не заинтересован в переходе в "Арсенал". (Sky in Italy)



"Рома" должна оформить аренду полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса в ближайшие 24-48 часов. (ESPN)



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен стал на шаг ближе к переходу в "Барселону", присоединившись в качестве клиента к агентству KIN, которое принадлежит брату Лионеля Месси. (Daily Mail)



Главный тренер "Челси" Томас Тухель настаивает на приобретении полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. (Goal)



"Челси", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и еще один неназванный клуб Премьер-Лиги сражаются за защитника "Эвертона" Люку Диня. (Sky Sports)



"Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Эвертон" заинтересованы в плеймейкере "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Goal)



Полузащитник Донни Ван де Бек обдумывает уход из "Манчестер Юнайтед" в январе. (ESPN)



"Атлетико" смирился с уходом Кирана Триппьера в "Ньюкасл" и уже ищет нового правого защитника. (ESPN)



Нападающий "Фламенго" Габриэль Барбоза открыт к переходу в "Ньюкасл". (90min)



Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси немедленно отверг запрос "Бернли". (Sky Sport Italia)



"Брайтон" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в нападающем "Арсенала" Эдди Нкетиа, чей контракт истекает в конце сезона. (The Sun)



"Ньюкасл" хочет Нкетиа, а также его партнеров по "Арсеналу" в лице Пьер-Эмерика Обамеянга, Роба Холдинга и Мохамеда Эльнени. (Daily Mirror)



Другое



"Челси" оштрафует нападающего Ромелу Лукаку на 420 тысяч фунтов. (La Repubblica)



В пятницу "Юнайтед" выплатит семейству Глэйзеров как своим акционерам 11 млн. фунтов. (The Sun)



Из-за соображений безопасности защитник "Сити" Бенжамен Менди был переведен в Strangeways, одну из самых суровых тюрем Британии. (The Sun)



Бывший полузащитник "Брайтона" Дэвид Проппер завершил карьеру в возрасте 30 лет, "потеряв интерес к игре". (The Independent)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр приобрел особняк за 4 млн. фунтов. (The Sun)