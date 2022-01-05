Лукаку публично извинился за свое интервью

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку публично извинился за свое скандальное интервью, признав, что теперь должен "восстановить доверие" фанатов.

Накануне первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" главный тренер "синих" Томас Тухель подтвердил, что Лукаку было разрешено вернуться к занятиям с командой.



Отстраненный от участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Ромелу был помилован после того, как извинился перед Тухелем. Позже 28-летний бельгиец обратился и к болельщикам "Челси".



"Прошу прощения за то, что расстроил вас, фанатов. Вы, парни, знаете, какая связь у меня есть с этим клубом с юношеских лет, и я полностью понимаю, что вы расстроились".



"Конечно, теперь я обязан восстановить ваше доверие, и я постараюсь изо всех сил, чтобы ежедневно демонстрировать самоотдачу на тренировках и в матчах и способствовать достижению побед".



"Также я извиняюсь перед тренером, своими партнерами по команде и руководством, потом что, думаю, это был неподходящий момент. Я хочу оставить это позади и убедиться, что мы начнем выигрывать футбольные матчи, а я сам буду играть за команду наилучшим образом", — говорится в заявлении Лукаку.