"Ньюкасл" согласовал компенсацию за Триппьера

"Ньюкасл" согласовал компенсацию за правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера в размере 12 миллионов фунтов плюс бонусы.

Как сообщает Sky Sports, теперь 31-летний Триппьер направляется в Англию, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медобследование, с чем не должно возникнуть проблем.



Кирану предстоит стать первым приобретением "Ньюкасла" при новых владельцах из Саудовской Аравии и при Эдди Хау в качестве главного тренера.



Триппьер провел 83 матча за "Атлетико" после своего перехода из "Атлетико" за 20 млн. фунтов в 2019 году. В прошлом сезоне Киран помог команде Диего Симеоне выиграть Ла Лигу.



Новые владельцы "сорок" надеются совершить еще минимум три других приобретения в этом месяце, помимо Триппьера.