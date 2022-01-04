"Ливерпуль" попросил отложить матч Кубка Лиги с "Арсеналом"

Ливерпуль "Ливерпуль" официально попросил Футбольную Лигу отложить назначенный на четверг первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".

Напомним, ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" отменил тренировку первой команды из-за большого количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Прямо сейчас на самоизоляции из-за COVID-19 и так находятся Алиссон, Жоэль Матип, Роберто Фирмино, а также главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Ситуация для "Ливерпуля" усугубляется тем, что Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах улетели в свои сборные для выступления на Кубке Африки.

Как говорится в официальном заявлении "красных", клуб попросил Футбольную Лигу отложить их запланированную на четверг поездку в Лондон. Ответа пока не последовало.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2022 23:00

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  1. chelsiukpro 04.01.2022 23:26 # chelsiukpro
    Ситуация для "Ливерпуля" усугубляется тем, что Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах улетели в свои сборные

    Сикуны сраные! Надеюсь не отложат 3 уехало + 3 на изоляций так 19 есть в наличий плюс молодняк есть до 19лет

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  2. true-manc 04.01.2022 23:10 # true-manc
    трусливая пассивная скузня

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