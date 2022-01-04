"Ливерпуль" попросил отложить матч Кубка Лиги с "Арсеналом"

"Ливерпуль" официально попросил Футбольную Лигу отложить назначенный на четверг первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".

Напомним, ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" отменил тренировку первой команды из-за большого количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом.



Прямо сейчас на самоизоляции из-за COVID-19 и так находятся Алиссон, Жоэль Матип, Роберто Фирмино, а также главный тренер "красных" Юрген Клопп.



Ситуация для "Ливерпуля" усугубляется тем, что Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах улетели в свои сборные для выступления на Кубке Африки.



Как говорится в официальном заявлении "красных", клуб попросил Футбольную Лигу отложить их запланированную на четверг поездку в Лондон. Ответа пока не последовало.