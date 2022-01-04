"Уотфорд" приобрел Хассана Камара

"Уотфорд" объявил о приобретении левого защитника "Ниццы" Хассана Камара.

В этом сезоне 27-летий Камара сыграл 11 матчей во французской Лиге 1, где "Ницца" занимает второе место.



Хассан обошелся "Уотфорду" примерно в 4 миллиона фунтов и, заключив контракт до июня 2025, стал первым новичком команды Клаудио Раньери в зимнее трансферное окно.



Камара провел в "Ницце" полтора сезона, за это время приняв участие 53 матчах, а на международном уровне выступает за сборную Кот-д'Ивуара — правда на Кубок Африки Хассана не взяли.