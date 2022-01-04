Руни опасается, что большие команды "накажут" МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни опасается, что "красные дьяволы" будут крупно проигрывать большим командам со своей схемой 4-2-2-2.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Ральфе Рангнике (0:1), уступив дома "Вулверхэмптону" и по результату, и по игре.



Игровая модель нового наставника "дьяволов" уже вызывает нарекания, и Руни тревожно в преддверии предстоящих больших матчей.



"Я посетил несколько их матчей в этом сезоне и брал с собой детей. Это было сложное время для команды".



"Думаю, Оле (Гуннар Сульшер) достиг той точки, когда каждый мог видеть, что близится его конец. Что касается нового тренера, то пока непонятно. Я уверен, что это очень по-другому нежели все то, где он тренировал раньше. Когда тренируешь игроков высокого калибра, с этим связано большое давление".



"Я был на первом матче (Рангника) против "Кристал Пэлас" и подумал, что они выглядели очень неплохо. Я лишь опасаюсь, учитывая их схему, что в матчах против команд лучше — "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Арсенала" — их могут наказать".



"Самое важное, чтобы игроки поверили в то, что он им предлагает. Он должен заставить их работать сообща, а не по отдельности", — сообщил Руни The Athletic.