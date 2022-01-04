"Саутгемптон" подтвердил смену хозяина клуба

"Саутгемптон" официально подтвердил смену крупнейшего акционера клуба.

Теперь 80 процентов акций клуба с "Сент-Мэри" принадлежат компании Sport Republic, контролируемой сербским бизнесменом Драганом Шолаком.



Эту долю Шолак и его компаньоны приобрели за 100 миллионов фунтов у китайского бизнесмена Чжишена Гао, который несколько лет пытался избавиться от своего актива. Оставшимися 20 процентами акций "Саутгемптона" продолжает владеть Катарина Либхерр.



Отметим, что исполнительным директором и сооснователем Sport Republic был назван датчанин Расмус Анкерсен, который с 2015 по 2021 год трудился директором "Брентфорда".