"Саутгемптон" подтвердил смену хозяина клуба
"Саутгемптон" официально подтвердил смену крупнейшего акционера клуба.
Теперь 80 процентов акций клуба с "Сент-Мэри" принадлежат компании Sport Republic, контролируемой сербским бизнесменом Драганом Шолаком.
Эту долю Шолак и его компаньоны приобрели за 100 миллионов фунтов у китайского бизнесмена Чжишена Гао, который несколько лет пытался избавиться от своего актива. Оставшимися 20 процентами акций "Саутгемптона" продолжает владеть Катарина Либхерр.
Отметим, что исполнительным директором и сооснователем Sport Republic был назван датчанин Расмус Анкерсен, который с 2015 по 2021 год трудился директором "Брентфорда".
04.01.2022 20:00
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