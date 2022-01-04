"Эвертон" приобрел Паттерсона у "Рейнджерс"

"Эвертон" подтвердил приобретение правого защитника "Рейнджерс" Натана Паттерсона. Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов, включая бонусы.

Не сумев переманить Паттерсона прошлым летом, в январе "Эвертон" вернулся за Натаном и на сей раз добился своего.



20-летний игрок сборной Шотландии заключил с "ирисками" контракт до июня 2027 и стал вторым новичком команды Рафаэля Бенитеса в зимнее трансферное окно после левого защитника Виталия Миколенко.



Паттерсон находился в системе "Рейнджерс" с восьми лет, за первую команду дебютировав в январе 2020 и выиграв титул шотландской Премьер-Лиги в прошлом сезоне. За сборную своей страны Натан провел шесть матчей.



В "Эвертоне" Паттерсон будет конкурировать за игровые минуты с 33-летним Шеймусом Коулменом.