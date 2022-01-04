"Ливерпуль" отменил тренировку и может не сыграть с "Арсеналом"

Трениовочная база Ливерпуля Проведение первого полуфинального матча Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в четверг оказалось под вопросом из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.

Как стало известно The Athletic, из-за новых случаев заражения COVID-10 "Ливерпулю" пришлось отменить назначенную на 16:00 по местному времени тренировку первой команды в Керби, хотя сама база остается открытой.

В данный момент "красные" ведут переговоры с Футбольной Лигой, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, чтобы отложить назначенный на четверг матч.

Отметим, что прямо сейчас на самоизоляции из-за коронавируса находятся Алиссон, Жоэль Матип, Роберто Фирмино, а также главный тренер Юрген Клопп. Чуть ранее COVID-19 в стане "Ливерпуля" переболели Виргил Ван Дейк, Фабиньо, Кертис Джонс и Тиаго Алькантара.

Как и Премьер-Лига, Футбольная Лига обычно соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 полевых игроков и одного голкипера.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2022 18:20

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Последние комментарии:




  1. true-manc 04.01.2022 18:26 # true-manc
    пассивные зассали, ору)))

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  2. lexa-arsenal 04.01.2022 18:25 # lexa-arsenal
    как же клопп отсасывает чтобы отсрочить неизбежный проеб от артеты

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  3. hunter022 04.01.2022 18:24 # hunter022
    Тех. поражение Ливеру

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  4. gandalf 04.01.2022 18:23 # gandalf
    НУЖЕН еще 1 БУСТЕР, Е6АНЫЕ ПИДАPЫ!

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  5. gandalf 04.01.2022 18:22 # gandalf
    САСАТЬ КЛОП! САСАТЬ ВАКСЕР!!!

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