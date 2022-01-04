"Ливерпуль" отменил тренировку и может не сыграть с "Арсеналом"

Проведение первого полуфинального матча Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в четверг оказалось под вопросом из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.

Как стало известно The Athletic, из-за новых случаев заражения COVID-10 "Ливерпулю" пришлось отменить назначенную на 16:00 по местному времени тренировку первой команды в Керби, хотя сама база остается открытой.



В данный момент "красные" ведут переговоры с Футбольной Лигой, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, чтобы отложить назначенный на четверг матч.



Отметим, что прямо сейчас на самоизоляции из-за коронавируса находятся Алиссон, Жоэль Матип, Роберто Фирмино, а также главный тренер Юрген Клопп. Чуть ранее COVID-19 в стане "Ливерпуля" переболели Виргил Ван Дейк, Фабиньо, Кертис Джонс и Тиаго Алькантара.



Как и Премьер-Лига, Футбольная Лига обычно соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 полевых игроков и одного голкипера.