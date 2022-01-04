Тухель подтвердил, что Лукаку извинился и был помилован
Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что нападающий Ромелу Лукаку был помилован после того, как извинился за свое резонансное интервью.
В интервью Sky in Italy Лукаку сделал несколько заявлений, которые могли задеть клуб со "Стэмфорд Бридж", его болельщиков и даже лично Тухеля.
Тухель отстранил Ромелу от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье, назначив на понедельник очную ставку со взбунтовавшимся игроком.
Однако Лукаку предпочел дальше не портить отношения с "синими". 28-летний бельгиец раскаялся и был допущен до тренировок с командой в преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги.
"Мы рады, что не стали спешить с решением, а сделали паузу, чтобы спокойно это изучить и спокойно поговорить".
"Он извинился и вернулся в общую группу на сегодняшнюю тренировку. У нас было достаточно времени, чтобы все уладить, и мы движемся дальше".
"На мой взгляд, важнее всего было понять и поверить, что это не был умышленно. У него не было умысла создать шумиху перед таким большим матчем".
"Это не такая громкая история, как хотят люди, но и не такая маленькая. Однако она достаточно маленькая, чтобы мы сохранили спокойствие и приняли его извинения. Мы движемся дальше. Он очень хорошо осознал, что случилось и что он вызвал, и он чувствует себя обязанным навести порядок".
"Конечно, некоторый привкус у нас еще останется. Он справится — у него нет выбора. Он не мог ожидать, что каждый будет суперсчастлив на следующий день".
"Однако он по-прежнему наш игрок, и у нас есть хорошие причины, чтобы он играл за нас и сражался за нас. Мы рады, что он наш игрок, и мы будем заботиться о нем", — цитирует Тухеля Sky Sports.
04.01.2022 18:00
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Привкус мочи?
Дааа, вот во что оценивается авторитет и репутация клуба, в 200 мультов, причём своих денег. Пииииииздец бляяяяя....
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С утра на голодный желудок выпьют и несут чепуху всякую, а вечером сразу же извиняются.
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Теперь он будет реализовывать один момент из десяти.
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