Тухель подтвердил, что Лукаку извинился и был помилован

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что нападающий Ромелу Лукаку был помилован после того, как извинился за свое резонансное интервью.

В интервью Sky in Italy Лукаку сделал несколько заявлений, которые могли задеть клуб со "Стэмфорд Бридж", его болельщиков и даже лично Тухеля.



Тухель отстранил Ромелу от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье, назначив на понедельник очную ставку со взбунтовавшимся игроком.



Однако Лукаку предпочел дальше не портить отношения с "синими". 28-летний бельгиец раскаялся и был допущен до тренировок с командой в преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги.



"Мы рады, что не стали спешить с решением, а сделали паузу, чтобы спокойно это изучить и спокойно поговорить".



"Он извинился и вернулся в общую группу на сегодняшнюю тренировку. У нас было достаточно времени, чтобы все уладить, и мы движемся дальше".



"На мой взгляд, важнее всего было понять и поверить, что это не был умышленно. У него не было умысла создать шумиху перед таким большим матчем".



"Это не такая громкая история, как хотят люди, но и не такая маленькая. Однако она достаточно маленькая, чтобы мы сохранили спокойствие и приняли его извинения. Мы движемся дальше. Он очень хорошо осознал, что случилось и что он вызвал, и он чувствует себя обязанным навести порядок".



"Конечно, некоторый привкус у нас еще останется. Он справится — у него нет выбора. Он не мог ожидать, что каждый будет суперсчастлив на следующий день".



"Однако он по-прежнему наш игрок, и у нас есть хорошие причины, чтобы он играл за нас и сражался за нас. Мы рады, что он наш игрок, и мы будем заботиться о нем", — цитирует Тухеля Sky Sports.