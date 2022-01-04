"Саутгемптон" близок к смене владельца
Сербский бизнесмен Драган Шолак близок к покупке "Саутгемптона" за 100 миллионов фунтов.
С 2017 года фактическим хозяином "Саутгемптона" был китайский бизнесмен Чжишен Гао, купивший 80 процентов акций у сохранившей оставшуюся долю Катарины Либхерр.
Гао несколько лет искал покупателя на свой актив и в конце концов нашел. По информации Sky Sports, Чжишен уже договорился об условиях сделки с Шолаком, основателем United Group — крупнейшим оператором кабельного телевидения в Сербии.
Ожидается, что "святые" станут частью спортивной империи Шолака. Драган хочет создать сеть клубов вроде тех, которыми владеют City Football Group или Red Bull.
04.01.2022 17:00
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