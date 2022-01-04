"Саутгемптон" близок к смене владельца

Сербский бизнесмен Драган Шолак близок к покупке "Саутгемптона" за 100 миллионов фунтов.

С 2017 года фактическим хозяином "Саутгемптона" был китайский бизнесмен Чжишен Гао, купивший 80 процентов акций у сохранившей оставшуюся долю Катарины Либхерр.



Гао несколько лет искал покупателя на свой актив и в конце концов нашел. По информации Sky Sports, Чжишен уже договорился об условиях сделки с Шолаком, основателем United Group — крупнейшим оператором кабельного телевидения в Сербии.



Ожидается, что "святые" станут частью спортивной империи Шолака. Драган хочет создать сеть клубов вроде тех, которыми владеют City Football Group или Red Bull.