Инс считает, что капитанскую повязку МЮ должен был получить Мактоминей

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что капитанскую повязку "красных дьяволов" в матче против "Вулверхэмптона" должен был получить Скотт Мактоминей, а не Криштиану Роналду.

Накануне именно Роналду вывел "Юнайтед" на матч против "волков". В роли капитана Криштиану подменял Харри Магуайра, который в предыдущей игре получил травму.



Однако Инс считает, что у наставника "дьяволов" Ральфа Рангника был вариант лучше, чем регулярно критикуемый Роналду.



"На месте Ральфа Рангника я бы отдал капитанскую повязку Мактоминею. Потому что капитана нужно выбирать, исходя из того, как они играют и что делают на поле".



"Ему 25, и это был бы хороший аванс для него. Зачем отдавать повязку Роналду, когда после каждого поражения "Юнайтед" все жалуются на то, что он ходит по полю и не аплодирует фанатам?"



"Капитан в том числе должен подавать пример, и тем, как Мактоминей играет, он заслуживает этот шанс", — сообщил Инс в эфире Sky Sports.