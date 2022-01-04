"Ньюкасл" хочет перехватить Азмуна

"Ньюкасл" сделал запрос насчет иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

К покупке нападающего в январе "сорок" подталкивает серьезная травма их лучшего бомбардира Каллума Уилсона, который рискует пропустить несколько месяцев.



По информации Daily Mail, одной из своих целей по укреплению передней линии "Ньюкасл" рассматривает 27-летнего Азмуна, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце этого сезона.



На протяжении последних недель Сердар вел переговоры с "Лионом" насчет контракта до 2026 года, однако французский клуб готов заплатить "Зениту" не более 3 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Ограниченные финансовые возможности "Лиона" оставляют "Ньюкаслу" шанс перехватить Азмуна, который забил 11 голов в этом сезоне, огорчив "Челси" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов.