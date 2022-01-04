"Ньюкасл" хочет перехватить Азмуна

Сердар Азмун "Ньюкасл" сделал запрос насчет иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

К покупке нападающего в январе "сорок" подталкивает серьезная травма их лучшего бомбардира Каллума Уилсона, который рискует пропустить несколько месяцев.

По информации Daily Mail, одной из своих целей по укреплению передней линии "Ньюкасл" рассматривает 27-летнего Азмуна, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце этого сезона.

На протяжении последних недель Сердар вел переговоры с "Лионом" насчет контракта до 2026 года, однако французский клуб готов заплатить "Зениту" не более 3 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Ограниченные финансовые возможности "Лиона" оставляют "Ньюкаслу" шанс перехватить Азмуна, который забил 11 голов в этом сезоне, огорчив "Челси" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов.


Метки Азмун, Зенит, Лион, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 04.01.2022 14:50 # alexomck
    зачем бомжам сливать азмуна за подобные гроши, он признался в любви к Интеру?:)

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  2. vagifspurs 04.01.2022 14:25 # vagifspurs
    Было бы интересно глянуть на него в АПЛ!

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