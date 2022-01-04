Шоу: "Фил Джонс должен гордиться собой"
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высоко оценил игру своего партнера по команде Фила Джонса против "Вулверхэмптона".
Накануне Джонс впервые за два года вышел в стартовом составе "Юнайтед". И по статистическим показателям, и по ощущениям Фил был одним из лучших в своей команде.
И хотя единственный в матче гол, ознаменовавший домашнее поражение "красных дьяволов" со счетом 0:1, был забит не без участия Джонса, Шоу счел нужным похвалить 29-летнего англичанина.
"Скажу одну вещь: Фил Джонс должен гордиться собой. Его критиковали годами, безостановочно. Люди набрасывались на него, и он через многое прошел".
"Однако он такой профессионал. Он упорно тренировался и сыграл просто феноменально. Это его первый большой матч после возвращения, и он был исключительно хорош. Я очень рад за него, и он заслуживает это".
"Я лишь хочу сказать Филу Джонсу, чтобы он продолжал в том же духе, а всем нам нужно стать лучше как команде", — цитирует Шоу Sky Sports.
04.01.2022 13:00
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Должен гордиться что до сих пор доит муму
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молодец, рад за него, но чтобы выглядеть лучшим в нынешнем МЮ, нужно сыграть чуть выше среднего.
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