Шоу: "Фил Джонс должен гордиться собой"

Фил Джонс Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высоко оценил игру своего партнера по команде Фила Джонса против "Вулверхэмптона".

Накануне Джонс впервые за два года вышел в стартовом составе "Юнайтед". И по статистическим показателям, и по ощущениям Фил был одним из лучших в своей команде.

И хотя единственный в матче гол, ознаменовавший домашнее поражение "красных дьяволов" со счетом 0:1, был забит не без участия Джонса, Шоу счел нужным похвалить 29-летнего англичанина.

"Скажу одну вещь: Фил Джонс должен гордиться собой. Его критиковали годами, безостановочно. Люди набрасывались на него, и он через многое прошел".

"Однако он такой профессионал. Он упорно тренировался и сыграл просто феноменально. Это его первый большой матч после возвращения, и он был исключительно хорош. Я очень рад за него, и он заслуживает это".

"Я лишь хочу сказать Филу Джонсу, чтобы он продолжал в том же духе, а всем нам нужно стать лучше как команде", — цитирует Шоу Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Джонс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2022 13:00

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  1. kagawa 04.01.2022 13:25 # kagawa
    Должен сто проц вытеснять придурка на 80 лямах

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  2. tursa 04.01.2022 13:17 # tursa
    Должен гордиться что до сих пор доит муму

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  3. scholes18 04.01.2022 13:04 # scholes18
    молодец, рад за него, но чтобы выглядеть лучшим в нынешнем МЮ, нужно сыграть чуть выше среднего.

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