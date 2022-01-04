Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Главные преследователи "Манчестер Сити" играют вничью, "Манчестер Юнайтед" терпит свое первое поражение при Ральфе Рангнике, "Эвертон" остается в кризисе. Эти и некоторые другие наблюдения можно было сделать в 20-м туре Премьер-Лиге.



"Арсенал" упустил шанс победить "Сити"



Много лет "канониры" остаются одним из наиболее удобных соперников для "Манчестер Сити", но на этот раз у лондонцев возник реальный шанс на успех в игре с лидером. "Арсенал" был без Микеля Артеты, но в хорошей форме. В то же время "Сити" как будто бы ощутил усталость, либо просто не включился в игру, ожидая дежурной победы.



Для "Сити" матч был одним их худших в сезоне — наравне с домашней игрой против "Саутгемптона". Решительный же "Арсенал" пошел в атаку, открыл счет до перерыва и не стал сбавлять сразу после. Но чемпионы все равно нашли выход, а "Арсенал" ему в этом помог. Сначала команда Гвардиолы отыгралась благодаря пенальти за фол Джаки на Бернарду Силве, но переломным моментом стало удаление Габриэля Магальяэса. Бразилец получил глупую вторую желтую карточку и подставил команду, которая и при 1:1 держалась стойко.



"Сити" свою победу выстрадал в концовке, так и не показав содержательной игры. "Арсенал" выдал один из лучших матчей в сезоне, но редкий шанс упустил.



"Уотфорд" остается без "клин-шитов"



Эммануэль Деннис на Кубок Африки не отправится, но на этом хорошие новости для Клаудио Раньери заканчиваются. Более того, тот факт, что "Уотфорд" решил не идти на уступки перед нигерийской федерацией футбола, поздно сделавшей запрос по футболисту, явно не вдохновил самого форварда. Первый тайм матча с "Тоттенхэмом" Деннис провел плохо, и Раньери уже после перерыва убрал лучшего игрока сезона с поля.



Не впечатлял и сам "Уотфорд", но долгое время ему удавалось держать ничейный результат. Во втором тайме хозяева "Викаридж Роуд" даже стали отвечать "Тоттенхэму", но моментов все равно больше было у лондонцев. Под руководством Антонио Конте "шпоры" до этого ни разу не побеждали на выезде, но слишком глубокая оборона "Уотфорда" на стандарте помогла Давинсону Санчесу забить в концовке поединка. Гости забрали три очка, а "Уотфорд" не сохранил "клин-шит", к которому был так близко. "Сухими" ворота команды в этом сезоне не оставались ни разу.



Глобальная картина тоже пугает: пять поражений подряд и 10 поражений в последних 12 матчах.



У Джеррарда есть первая неудача



После прихода в "Астон Виллу" Стивен Джеррард проигрывал только трем первым командам чемпионата. Имея четыре победы в четырех остальных матчах, менеджер мог не принимать те поражения за неудачи — и они точно не портили общей картины после назначения Джеррарда.



На поле "Брентфорда" случилось первое поражение из числа тех, за которые нужно оправдываться. "Вилла" лучше начала матч в Западном Лондоне, но после быстрого гола Данни Ингса хозяева выровняли игру и сделали так, чтобы она почти все время проходила в борьбе. "Брентфорд" также способен выходить из борьбы с голами, визуально не продвигаясь к воротам соперникам. Так команда Томса Франка отыгралась в конце первого тайма, когда прекрасным ударом из-за пределов штрафной ворота поразил Йоан Висса.



Зрелищным не был и второй тайм. Под конец команды стали раскрываться, и победу вырвал "Брентфорд". Мадс Расмуссен, еще недавно игрок второй команды, добавил к ассисту победный гол и отправил "Виллу" домой ни с чем. Оправдание для Джеррард? Тот факт, что "пчелы" свои лучшие игры проводят с сильными соперниками. Не сразу, но им удалось нейтрализовать угрозу более классного оппонента.



Перерыв не пошел "Эвертону" на пользу



Рафа Бенитес очень переживал, когда матчи его обескровленной команды не переносили, но все же получил паузу в две с лишним недели. Время это "Эвертону" на пользу не пошло. Команда вернулась еще более разобранной в обороне, чем воспользовался "Брайтон", забивший в ворота Джордана Пикфорда два гола еще до перерыва.



Пауза помогла вернуться Доминику Калверт-Левину, но не он вел команду за собой. Форвард "Эвертона" впервые не реализовал пенальти в матче Премьер-Лиги. Зато все получалось у Энтони Гордона, забившего два гола и подарившего "ирискам" надежду. Но если Гордон в составе "Эвертона" прорывается сквозь беспорядок, то Алексис Макаллистер, сделавший дубль у гостей, делает индивидуальную разницу в рамках хорошей командной работы. И "Эвертону" нужно работать, не ссылаясь на кадровые потери и сложный график.



"Бернли" подставляется под удары



Для "матчей за шесть очков" еще слишком рано, но встреча "Лидса" с "Бернли" имела огромное турнирное значение. Хозяевам было важно оторваться от самого осмысленного из аутсайдеров, а "Бернли" — приблизиться к команде Марсело Бьелсы и обойти в таблице "Уотфорд".



"Бернли" умеет держать удар, из-за чего в команду верят даже сейчас. Но игра на "Элланд Роуд" показала их с нервной стороны: так много ошибок в обороне подопечные Шона Дайча не допускали давно. Спешка в принятии решений и большое количество передач на своей половине поля в игре с соперником, которому это только и нужно, "Бернли" подставили. Очередной чудо-гол Максвелла Корне сохранил команде шансы на результат, но на одном Корне далеко не уедешь. Успокоиться нужно и ветеранам. Несмотря на одну победу в 17 матчах, в "Бернли" будут верить. Из-за опыта самой команды, и из-за наличия "Уотфорда".



А вот "Лидс" свои дела поправил. К стабильности команда пока не пришла, но в такой гонке ей хватит и периодических побед над конкурентами.



"Челси" с "Ливерпулем" себе не помогли



Удача "Сити" в этом туре не ограничилась их собственным матчем. Очное противостояние "Челси" и "Ливерпуля" могло определить главную угрозу для лидеров, но оставило их без реальных угроз. Конечно, команда Пепа Гвардиолы не позволит себе так считать, но семь-десять очков преимущества в ее случае — это почти приговор для остальных.



Сама же игра порадовала. Матчи больших команд не всегда гарантируют зрелище, но тут с этим проблем не было. "Ливерпулю" повезло остаться в полном составе после фола Мане на первых секундах матча. Уже совсем скоро команда Юргена Клоппа (без него самого на стадионе) вела с разницей в два мяча, а Мохамед Салах, забив один классный гол, упустил шанс довести дело до разгрома. Но "Челси" ответил двумя мячами еще в первом тайме. Ковачич переплюнул Салаха своим исполнением, а совсем скоро и команда Томаса Тухеля выглядела предпочтительнее соперника.



Результативная ничья отображала увиденное, но не устраивала ни одну из команд. По сути же матча предъявить конкурентам нечего. Отсутствие Ромелу Лукаку в заявке на фоне такой игры тем более выглядело верным решением Тухеля: "Челси" провел один из лучших матчей за долгое время. У "Ливерпуля" грусти чуть больше, учитывая то, что в следующий раз ему уже не помогут авторы забитых мячей — Садио Мане и Мохамед Салах.



"Юнайтед" проиграл первый матч при Рангнике



"Манчестер Юнайтед" провел почти месяц под руководством нового тренера и потерпел свое поражение только в шестом матче. Цифры впечатляют меньше, если разобраться в контексте. В этот период случились ничьи с "Янг Бойз" и "Ньюкаслом", а победы над "Кристал Пэлас" и "Норвичем" были минимальными. Самые убедительный успех "красные дьяволы" одержали в предыдущей встрече с "Бернли" (3:1), но речь шла о команде, выигравшей в этом сезоне только раз.



"Вулверхэмптон" — едва ли не самый сложный оппонент за все это время для подопечных Рангника. Забивать "волкам" трудно, но не менее тяжело забить в их ворота. В предыдущих семи встречах команда Бруну Лаж пропустила только два гола (от "Сити" и "Ливерпуля"), и ее "клин-шит" на "Олд Траффорд" удивлять не должен. "Юнайтед" сложно давалась игра с мячом и созданием моментов, что стало куда большей проблемой, чем первый за два года выход Фила Джонса.



Под конец гол Жоау Моутиньо вырвал для "Вулверхэмптона" победу, которая позволила им подобраться к "Юнайтед" на расстояние в три очка. Сама же команда Рангника с такой игрой не выглядит фаворитом в борьбе за четвертое место.



Иван Громиков специально для FAPL.ru