Клубы Премьер-Лиги интересуются Эриксеном

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

29-летний Эриксен не играет в футбол с 12 июня, когда в матче за сборную Дании против Финляндии в рамках Евро-2020 у него произошла остановка сердца.



Тогда же, прошлым летом, Эриксену был установлен дефибриллятор, а в декабре "Интер" расторг контракт с Кристианом.



Однако после прохождения медицинских тестов Эриксен получил добро на возобновление игровой карьеры и теперь, будучи свободным агентом, ищет себе новое пристанище.



Как стало известно Daily Mail, Эриксен ведет переговоры с целым рядом клубов, и у Кристиана есть несколько вариантов, чтобы вернуться в Премьер-Лигу. Состояние здоровья и текущая форма позволяют датчанину уже в этом месяце приступить к групповым тренировкам.