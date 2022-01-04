Торрес признался, что всегда рассматривал "Сити" как трамплин
Новичок "Барселоны" Ферран Торрес признался, что всегда рассматривал "Манчестер Сити" в качестве трамплина для своей карьеры.
Лишь 18 месяцев назад перебравшись в "Сити" из "Валенсии", на прошлой неделе Торрес вернулся в Испанию.
21-летний Торрес обошелся "Барселоне" в 46.7 млн. фунтов плюс бонусы, и Ферран уверяет, что таков был его план с самого начала.
"Я всегда это говорил, и для меня это было предельно ясно: я отправился в "Сити", чтобы затем вернуться в один из великих клубов Испании".
"Я был готов взять на себя эту ответственность. Я хочу вернуть "Барсу" туда, где она заслуживает быть", — цитирует Торреса Manchester Evening News.
04.01.2022 10:00
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миха собрал 1.25 фаната голубой помойки
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принцесса поссала на гарем
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Уаахххахааааххххааахахаахахахахахахаахаааххааа!!!
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Михужло собирает хомяков))
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Эмператоров обоссали
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Это как из Эмиратов переехать в Россию и заявить что Россия это великая страна
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БАРОНЕССЫ!!!
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Миха Собиратель
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Король!
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игрок был очень даже хороший, но отряд не заметит потери бойца. испанец получил опыт на чужбине в самой конкурентной лиге и теперь может карать алавесы с леванте. благодарю за всё! король навеки.
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Ха-ха-ха,опровдания true manc такие же нелепые как он сам.А так парняга знатно посцал на голубую помойку
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он не был в ключевым футболистом, в отличие от лузерпульских суаресов, хаби алонсо, оуэнов и т.д.
даже важным не был
из запаса КОРОЛЕЙ перебрался в основу Барселоны, так что трамплином для него была максимум скамейка Сити
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Мдаааа, Ферранчик, разочаровал. Ща что ли мода пошла на е6анутые интервью. Ну сиди в Путе и радуйся натужным победам 1-0 против Алавесов, когда КОРОЛИ будут штамповать трофеи за трофеями
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