Торрес признался, что всегда рассматривал "Сити" как трамплин

Ферран Торрес Новичок "Барселоны" Ферран Торрес признался, что всегда рассматривал "Манчестер Сити" в качестве трамплина для своей карьеры.

Лишь 18 месяцев назад перебравшись в "Сити" из "Валенсии", на прошлой неделе Торрес вернулся в Испанию.

21-летний Торрес обошелся "Барселоне" в 46.7 млн. фунтов плюс бонусы, и Ферран уверяет, что таков был его план с самого начала.

"Я всегда это говорил, и для меня это было предельно ясно: я отправился в "Сити", чтобы затем вернуться в один из великих клубов Испании".

"Я был готов взять на себя эту ответственность. Я хочу вернуть "Барсу" туда, где она заслуживает быть", — цитирует Торреса Manchester Evening News.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1678

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  1. wilegend 04.01.2022 11:40 # wilegend
    миха собрал 1.25 фаната голубой помойки

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  2. wilegend 04.01.2022 11:40 # wilegend
    принцесса поссала на гарем

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  3. apl-nash 04.01.2022 11:25 # apl-nash
    Уаахххахааааххххааахахаахахахахахахаахаааххааа!!!

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  4. mancityman 04.01.2022 11:24 # mancityman
    Михужло собирает хомяков))

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  5. intellect 04.01.2022 11:19 # intellect
    Эмператоров обоссали

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  6. naby-keita 04.01.2022 11:05 # naby-keita
    Это как из Эмиратов переехать в Россию и заявить что Россия это великая страна

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  7. electric 04.01.2022 11:03 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  8. ko1obok 04.01.2022 10:49 # ko1obok
    Миха Собиратель

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  9. twister777 04.01.2022 10:31 # twister777
    Король!

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  10. toha-bludsikir 04.01.2022 10:29 # toha-bludsikir
    игрок был очень даже хороший, но отряд не заметит потери бойца. испанец получил опыт на чужбине в самой конкурентной лиге и теперь может карать алавесы с леванте. благодарю за всё! король навеки.

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  11. liverpoolec23 04.01.2022 10:27 # liverpoolec23
    Ха-ха-ха,опровдания true manc такие же нелепые как он сам.А так парняга знатно посцал на голубую помойку

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  12. true-manc 04.01.2022 10:10 # true-manc
    он не был в ключевым футболистом, в отличие от лузерпульских суаресов, хаби алонсо, оуэнов и т.д.
    даже важным не был

    из запаса КОРОЛЕЙ перебрался в основу Барселоны, так что трамплином для него была максимум скамейка Сити

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  13. slash-lfc 04.01.2022 10:05 # slash-lfc
    Мдаааа, Ферранчик, разочаровал. Ща что ли мода пошла на е6анутые интервью. Ну сиди в Путе и радуйся натужным победам 1-0 против Алавесов, когда КОРОЛИ будут штамповать трофеи за трофеями

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