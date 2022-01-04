Торрес признался, что всегда рассматривал "Сити" как трамплин

Новичок "Барселоны" Ферран Торрес признался, что всегда рассматривал "Манчестер Сити" в качестве трамплина для своей карьеры.

Лишь 18 месяцев назад перебравшись в "Сити" из "Валенсии", на прошлой неделе Торрес вернулся в Испанию.



21-летний Торрес обошелся "Барселоне" в 46.7 млн. фунтов плюс бонусы, и Ферран уверяет, что таков был его план с самого начала.



"Я всегда это говорил, и для меня это было предельно ясно: я отправился в "Сити", чтобы затем вернуться в один из великих клубов Испании".



"Я был готов взять на себя эту ответственность. Я хочу вернуть "Барсу" туда, где она заслуживает быть", — цитирует Торреса Manchester Evening News.