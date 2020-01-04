Конте: "Мне не нужно ничего и никому доказывать"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не собирается ничего доказывать во время предстоящего матча против своего бывшего клуба "Челси" в Кубке Лиги.

Конте покидал "Челси" в 2018 году при весьма скандальных обстоятельствах, однако Антонио уверяет, что к "синим" испытывает только благодарность.



Та манера, в которой он был уволен, не вызывает у Конте желания отомстить "Челси" в преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги.



"Думаю, учитывая мое положение, мне не нужно ничего и никому доказывать. Я тренер с опытом, и я был успешен и в других командах".



"Будет замечательно вернуться на "Стэмфорд Бридж". Я сделаю это впервые, как покинул "Челси".



"Я могу сказать, что провел два удивительных сезона, я завел много друзей в клубе. Мы проделали очень хорошую работу. Я наслаждался работой там".



"Я должен поблагодарить "Челси", потому что они дали мне возможность поработать в Англии. Вернуться на "Стэмфорд Бридж" будет хорошо и эмоционально".



"Но теперь я тренер "Тоттенхэма", и я хочу выкладываться на 100 процентов ради этого клуба", — цитирует Конте Sky Sports.