Количество заражений коронавирусом в Премьер-Лиге пошло на спад

Впервые за почти два месяца количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги пошло на спад.

Напомним, неделю назад Премьер-Лига отчиталась о рекордных 103 положительных результатах тестов на COVID-19.



На сей раз — с 27 декабря по 2 января включительно — в Премьер-Лиге было зафиксировано 94 случая заражения по результатам анализа 14,250 проб.



Как отмечает BBC, это первый раз за восемь последних недель, когда количество заражений пошло на спад, что не может не обнадеживать — с начала декабря Премьер-Лига отложила уже 17 матчей из-за стремительного распространения штамма "омикрон".