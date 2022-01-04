Рангник не может обещать, что МЮ попадет в топ-4

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не может гарантировать попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Рангнике, уступив дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:1, и теперь "красные дьяволы" уже 22 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер".



Отставание от четвертого "Арсенала" выражается всего четырьмя очками, однако Рангник понимает, что с такой невыразительной игрой претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов будет проблематично.



"Сможем ли мы финишировать в топ-4? Я не могу дать никаких гарантий. Если, глядя на нашу игру сегодня, я скажу, что мы на 100 процентов уверены в попадании в топ-4, то я не знаю, поверят ли этому люди. Мне важно делать шаги вперед и становиться лучше".



"Я знал, что это сложная работа. Поэтому они и пригласили меня. Я знал, что будет непросто найти баланс между атакой и обороной".



"Сегодня мы показали похожие проблемы, что были у команды за три-четыре недели до моего прихода. Привить определенный стиль игры с мячом и без мяча — это непростая задача. Сегодняшний матч показал, что у нас все еще много работы", — сообщил Рангник BBC.