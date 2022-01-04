Люк Шоу: "Порой мастерства недостаточно"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу поставил под вопрос самоотдачу и мотивацию своих партнеров по команде после домашнего поражения от "Вулверхэмптона".

Новый 2022 год "Юнайтед" начал с поражения 0:1 на "Олд Траффорд", уступив "волкам" не только по результату, но и по игре.



Шоу затрудняется объяснить, что происходит. У Люка есть ощущение, словно игроки его команды не хотят напрягаться и полагаются только на свое индивидуальное мастерство.



"Это было недостаточно хорошо. У нас возникли большие проблемы в первом тайме, нам не удавалось держать мяч, и у нас было не так много вариантов розыгрыша мяча. Без мяча мы были недостаточно агрессивны, и не пытались диктовать игру. Мы совершенно не подвергали их давлению".



"Возможно, в первом тайме игра выглядела слишком простой для нашего соперника. Мы очень расстроены своей игрой, но также и результатом".



"В первом тайме было ощущение, что у нас не так много вариантов розыгрыша мяча, мы не диктовали игру. Мы играли дома, позади нас наши болельщики, и мы должны были сыграть энергичнее. С первой минуты соперник смог почувствовать себя по-домашнему и комфортно, мы не шли на них вперед и не подвергали их давлению. Начало матча — критичный момент, чтобы обозначить свои намерения. Нам нужно играть энергичнее, особенно когда 75 тысяч фанатов подгоняют тебя".



"Я не думаю, что это можно списать на адаптацию к новому тренеру. Мы, игроки, давно здесь находимся и знаем, какой может быть наша игра, когда мы энергичны и мотивированы. Но сегодня у нас возникли проблемы. Я не думаю, что все мы были единым целым".



"Мы чувствуем, что игра дается нам с трудом. Если посмотреть на имеющихся у нас игроков, то это игроки невероятного мастерства, но порой мастерства недостаточно".



"Нам нужно больше энергии и больше мотивации. Внутри раздевалки мы знаем, чего хотим, но нам нужно делать это на поле, выкладываясь на 100 процентов. Чтобы выигрывать такого рода матчи, нам требуется 100-процентная самоотдача".



"Это тяжело и расстраивает", — цитирует Шоу Sky Sports.