Лукаку помирился с "Челси" и признал, что его интервью было ошибкой

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку провел примирительные переговоры с клубом и теперь не покинет "Стэмфорд Бридж" — ни в этом месяце, ни летом.

Как стало известно Sky Sports, в понедельник Лукаку поговорил с главным тренером "синих" Томасом Тухелем, обсудив свое резонансное интервью Sky in Italy, из-за которого он был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



В ходе этого интервью, напомним, Ромелу заявил, что недоволен своей ситуацией в "Челси", усомнился в тактике Тухеля и заявил о желании вернуться в "Интер".



По информации источника, в беседе с Тухелем 28-летний бельгиец признал, что его интервью было ошибкой. Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" понимает, что ему не следовало говорить вещей, которые он сказал.



Теперь все стороны хотят оставить эту историю позади. На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что их дорогостоящий нападающий сосредоточится на игре и поможет команде Тухеля включиться в борьбу за титул Премьер-Лиги.



Вопрос о возможной продаже Лукаку, которого сватают в "Интер", "Ювентус" и "Тоттенхэм", даже не поднимался. Источник утверждает, что вероятность ухода Ромелу в одно из двух ближайших трансферных окон равна "нулю".