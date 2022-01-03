"Вест Хэм" обсуждает покупку "Габигола"
"Вест Хэм" ведет переговоры о приобретении нападающего "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэля Барбозы по прозвищу "Габигол".
В этом сезоне у "Вест Хэма" есть реальные шансы попасть в еврокубки — возможно, даже в Лигу Чемпионов, и главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес резонно ищет усиление на вторую половину дистанции.
Как сообщает Sky Sports, "Габигол" смотрит все матчи "Вест Хэма" и находится под впечатлением от прогресса лондонской команды при Мойесе.
Барбоза, забивший 104 гола в 147 матчах за "Фламенго", хочет попробовать себя в Премьер-Лиге. Помимо "Вест Хэма", еще три клуба английского первенства заинтересованы в услугах 25-летнего бразильца.
Ранее в своей карьере Барбоза уже пытался заиграть в Европе, проведя по одному сезону в "Интере" и "Бенфике", но тогда себя совершенно не проявил.
03.01.2022 23:00
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Судя по видео в новости, ему надо в МЮ чтобы составить конкуренцию Фернандешу и Рону в исполнении пеналей.
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