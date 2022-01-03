"Юнайтед" впервые проиграл при Рангнике

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Ральфе Рангнике, уступив дома "Вулверхэмптону" — 0:1.

Впервые за 707 последних дней в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Фил Джонс. Он и Рафаэль Варан заменили Харри Магуайра с Эриком Байи в центре обороны. Криштиану Роналду впервые с марта 2008 получил капитанскую повязку.



В старт "волков" вернулись Нелсон Семеду и Франсишку Тринкау.



"Юнайтед" вроде был бодро начал матч, но очень скоро гости показали, что не только не будут отсиживаться у своих ворот, но и даже инициативу уступать не намерены.



В первом тайме "волки" превзошли своего соперника почти во всем: по владению мячом, по ударам, по попаданиям в створ и по угловым. Несколько раз хозяев спас их голкипер Давид Де Хеа, а еще несколько раз гости промахнулись сами.



У "дьяволов" совершенно не получалось контролировать мяч, который они передавали друг другу как горячую картошку. Лучшим по точности паса в первые 45 минут у МЮ, как ни странно, был Джонс (96%, 24/25), очень хорошо проявлявший себя и при оборонительных действиях.



"Вулверхэмптон" достойно выглядел и в начале второго тайма, но затем у хозяев случилась вспышка активности. На 67-й минуте Фернандеш ударом в касание из центра штрафной сотряс перекладину, а спустя минуту Роналду головой поразил ворота, однако гол не был засчитан из офсайда.



Вспышка "Юнайтед" быстро затухла. "Волки" вновь принялись показывать зубы и на 82-й минуте открыли счет. Жоау Моутиньо свободно принял мяч на подступах к штрафной, после чего пробил в нижний угол ворот — 0:1.



Удивительно, но какой-либо осязаемой реакции со стороны "дьяволов" на пропущенный гол не последовало. У хозяев словно закончились силы. Лишь Фернандеш на исходе компенсированного времени ударом со штрафного проверил голкипера гостей.



"Вулверхэмптон" одержал победу на "Олд Траффорд" и одержал ее, играя первым номером. "Юнайтед" был на удивление робким, почти не создав опасных моментов, помимо удара Фернандеша в перекладину.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче