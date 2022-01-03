"Юнайтед" впервые проиграл при Рангнике

Жоау Моутиньо "Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Ральфе Рангнике, уступив дома "Вулверхэмптону" — 0:1.

Впервые за 707 последних дней в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Фил Джонс. Он и Рафаэль Варан заменили Харри Магуайра с Эриком Байи в центре обороны. Криштиану Роналду впервые с марта 2008 получил капитанскую повязку.

В старт "волков" вернулись Нелсон Семеду и Франсишку Тринкау.

"Юнайтед" вроде был бодро начал матч, но очень скоро гости показали, что не только не будут отсиживаться у своих ворот, но и даже инициативу уступать не намерены.

В первом тайме "волки" превзошли своего соперника почти во всем: по владению мячом, по ударам, по попаданиям в створ и по угловым. Несколько раз хозяев спас их голкипер Давид Де Хеа, а еще несколько раз гости промахнулись сами.

У "дьяволов" совершенно не получалось контролировать мяч, который они передавали друг другу как горячую картошку. Лучшим по точности паса в первые 45 минут у МЮ, как ни странно, был Джонс (96%, 24/25), очень хорошо проявлявший себя и при оборонительных действиях.

"Вулверхэмптон" достойно выглядел и в начале второго тайма, но затем у хозяев случилась вспышка активности. На 67-й минуте Фернандеш ударом в касание из центра штрафной сотряс перекладину, а спустя минуту Роналду головой поразил ворота, однако гол не был засчитан из офсайда.

Вспышка "Юнайтед" быстро затухла. "Волки" вновь принялись показывать зубы и на 82-й минуте открыли счет. Жоау Моутиньо свободно принял мяч на подступах к штрафной, после чего пробил в нижний угол ворот — 0:1.

Удивительно, но какой-либо осязаемой реакции со стороны "дьяволов" на пропущенный гол не последовало. У хозяев словно закончились силы. Лишь Фернандеш на исходе компенсированного времени ударом со штрафного проверил голкипера гостей.

"Вулверхэмптон" одержал победу на "Олд Траффорд" и одержал ее, играя первым номером. "Юнайтед" был на удивление робким, почти не создав опасных моментов, помимо удара Фернандеша в перекладину.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. skydreams 04.01.2022 00:11 # skydreams
    Не душите феликса плз. Зная его душевную организацию, ему очень важно мнение и поддержка других людей, и я уверен, его очень задевает, что все накинулись на него разом и он теперь чувствует себя изгоем... Ну проебался, запизделся, бывает. Всё-таки мы все тут не без греха. Так что нужно тормозить.

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  2. slash-lfc 04.01.2022 00:05 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  3. lancerlancer1 04.01.2022 00:05 # lancerlancer1
    Миккихуинва главный опущенец на фэпле

    Источник: http://fapl.ru/posts/90550/?c=1

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  4. alexomck 03.01.2022 23:49 # alexomck
    судья только 5 минут добавил к матчу, продолжают тянуть Сити к чемпионству

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  5. mugabe 03.01.2022 23:42 # mugabe
    Тут уже писали, что мен ю клуб пидорасов?

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  6. felix-the-cat 03.01.2022 23:42 # felix-the-cat
    Унитайзеду вернулось за все отсосы вовремя прихода Сафа за подкуп судей и левые чемпики обоссаные

    Сосали до сафа и щас сосать продолжают уже 8 лет ахахаха чисто унитайзед

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  7. bmw-e34 03.01.2022 23:37 # bmw-e34
    Рон красава; Ювентус разрушил, МЮ рушит. Срочно его в Челси, а то Лукаку один не справляется)

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  8. mancityman 03.01.2022 23:33 # mancityman
    Что нового по хуинве?))

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  9. moneycity 03.01.2022 23:32 # moneycity
    Миккихуинва главный опущенец на фэпле

    Источник: http://fapl.ru/posts/90550/?c=1

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  10. pozitiv4ik 03.01.2022 23:27 # pozitiv4ik
    Самый смех что губят Гринвуда который по потенциалу сильнее Санчо в несколько раз

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  11. thegodfather 03.01.2022 23:26 # thegodfather
    та и поебать. Нашли блять в рангнике какого-то спеца блять...типу уже миллиард лет, за всю карьеру ни одну топовую тиму не тренировал, а тут тебе мю, еще и с проблемами. Управленцы мю в своем стиле.
    Это авантюра была. И быть может она себя оправдает. Но на данный момент это смехотворно

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  12. mancityman 03.01.2022 23:25 # mancityman
    Рангник!!!

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  13. alexomck 03.01.2022 23:23 # alexomck
    ща флетчер руни подпишет и 6 место почти в кармане:)

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  14. felix-the-cat 03.01.2022 23:19 # felix-the-cat
    Кончаю в ротик mufc1994 ухахахахахах удачи в лиги конференций долбаеб ахахахэаэаа

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  15. gandalf 03.01.2022 23:17 # gandalf
    мю в лиге конференций - как же охуенн0 звучит ахаххахахахах)

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  16. lexa-arsenal 03.01.2022 23:15 # lexa-arsenal
    сразу видна рука рангника, уже на седьмое место поднялись

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  17. yaxaaabalya 03.01.2022 23:14 # yaxaaabalya
    Сваливаю ситуацию на уход Каррика и МакКенны.

    Искать тренеров по ходу сезона - боль. Да еще и на полугодовые контракты.

    Ральф пригласил годных ребят, кого знал и в ком уверен, но у них нет ни опыта в АПЛ, ни понимания игроков.

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  18. lexa-arsenal 03.01.2022 23:12 # lexa-arsenal
    Роналду и ДЖонс единственные кому не пох на поражение, а манки уже их сливают

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  19. progressive 03.01.2022 23:10 # progressive
    Проиграли по делу. Без б.

    П.С: Bezviz - конч с грязным свиноеблом.

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  20. lexa-arsenal 03.01.2022 23:09 # lexa-arsenal
    ничего, все на круги своя, в прошлом столетии это муму за счастье было за 7-е место ухватиться, потом чемпионшип еще выиграть через пару лет и ок впринципе

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