"Юнайтед" впервые проиграл при Рангнике
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Ральфе Рангнике, уступив дома "Вулверхэмптону" — 0:1.
Впервые за 707 последних дней в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Фил Джонс. Он и Рафаэль Варан заменили Харри Магуайра с Эриком Байи в центре обороны. Криштиану Роналду впервые с марта 2008 получил капитанскую повязку.
В старт "волков" вернулись Нелсон Семеду и Франсишку Тринкау.
"Юнайтед" вроде был бодро начал матч, но очень скоро гости показали, что не только не будут отсиживаться у своих ворот, но и даже инициативу уступать не намерены.
В первом тайме "волки" превзошли своего соперника почти во всем: по владению мячом, по ударам, по попаданиям в створ и по угловым. Несколько раз хозяев спас их голкипер Давид Де Хеа, а еще несколько раз гости промахнулись сами.
У "дьяволов" совершенно не получалось контролировать мяч, который они передавали друг другу как горячую картошку. Лучшим по точности паса в первые 45 минут у МЮ, как ни странно, был Джонс (96%, 24/25), очень хорошо проявлявший себя и при оборонительных действиях.
"Вулверхэмптон" достойно выглядел и в начале второго тайма, но затем у хозяев случилась вспышка активности. На 67-й минуте Фернандеш ударом в касание из центра штрафной сотряс перекладину, а спустя минуту Роналду головой поразил ворота, однако гол не был засчитан из офсайда.
Вспышка "Юнайтед" быстро затухла. "Волки" вновь принялись показывать зубы и на 82-й минуте открыли счет. Жоау Моутиньо свободно принял мяч на подступах к штрафной, после чего пробил в нижний угол ворот — 0:1.
Удивительно, но какой-либо осязаемой реакции со стороны "дьяволов" на пропущенный гол не последовало. У хозяев словно закончились силы. Лишь Фернандеш на исходе компенсированного времени ударом со штрафного проверил голкипера гостей.
"Вулверхэмптон" одержал победу на "Олд Траффорд" и одержал ее, играя первым номером. "Юнайтед" был на удивление робким, почти не создав опасных моментов, помимо удара Фернандеша в перекладину.
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
03.01.2022 22:30
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Последние комментарии:
Не душите феликса плз. Зная его душевную организацию, ему очень важно мнение и поддержка других людей, и я уверен, его очень задевает, что все накинулись на него разом и он теперь чувствует себя изгоем... Ну проебался, запизделся, бывает. Всё-таки мы все тут не без греха. Так что нужно тормозить.
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КОРОЛИ!!!
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Миккихуинва главный опущенец на фэпле
Источник: http://fapl.ru/posts/90550/?c=1
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судья только 5 минут добавил к матчу, продолжают тянуть Сити к чемпионству
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Тут уже писали, что мен ю клуб пидорасов?
(ответить)
Унитайзеду вернулось за все отсосы вовремя прихода Сафа за подкуп судей и левые чемпики обоссаные
Сосали до сафа и щас сосать продолжают уже 8 лет ахахаха чисто унитайзед
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Рон красава; Ювентус разрушил, МЮ рушит. Срочно его в Челси, а то Лукаку один не справляется)
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Что нового по хуинве?))
(ответить)
Миккихуинва главный опущенец на фэпле
Источник: http://fapl.ru/posts/90550/?c=1
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Самый смех что губят Гринвуда который по потенциалу сильнее Санчо в несколько раз
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та и поебать. Нашли блять в рангнике какого-то спеца блять...типу уже миллиард лет, за всю карьеру ни одну топовую тиму не тренировал, а тут тебе мю, еще и с проблемами. Управленцы мю в своем стиле.
Это авантюра была. И быть может она себя оправдает. Но на данный момент это смехотворно
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Рангник!!!
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ща флетчер руни подпишет и 6 место почти в кармане:)
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Кончаю в ротик mufc1994 ухахахахахах удачи в лиги конференций долбаеб ахахахэаэаа
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мю в лиге конференций - как же охуенн0 звучит ахаххахахахах)
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сразу видна рука рангника, уже на седьмое место поднялись
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Сваливаю ситуацию на уход Каррика и МакКенны.
Искать тренеров по ходу сезона - боль. Да еще и на полугодовые контракты.
Ральф пригласил годных ребят, кого знал и в ком уверен, но у них нет ни опыта в АПЛ, ни понимания игроков.
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Роналду и ДЖонс единственные кому не пох на поражение, а манки уже их сливают
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Проиграли по делу. Без б.
П.С: Bezviz - конч с грязным свиноеблом.
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ничего, все на круги своя, в прошлом столетии это муму за счастье было за 7-е место ухватиться, потом чемпионшип еще выиграть через пару лет и ок впринципе
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