Предложение "Ньюкасла" по Свену Ботману отклонено

"Ньюкаслу" не удалось приобрести центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана за 30 миллионов фунтов.

"Ньюкасл" определил Ботмана в качестве одной из своих приоритетных целей на зимнее трансферное окно, однако "Лилль" сообщил "сорокам", что Свен не продается.



"Лилль" находится в относительно благополучном финансовом положении, чему поспособствовал выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а потому может позволить себе устоять перед крупным предложением по 21-летнему голландцу.



Как сообщает The Telegraph, теперь "Ньюкасл" должен решить, переключиться на другие цели или попытаться уговорить "Лилль" с помощью увеличенной суммы.



При этом сам Ботман в восторге от проекта, презентованного ему амбициозным клубом с "Сент-Джеймс Парк", и готов присоединиться к "сорокам" в этом месяце.



А вот кто в "Ньюкасл" точно перейдет, так это правый защитник "Атлетико" Киран Триппьер. The Guardian ожидает, что "сороки" объявят о покупке 31-летнего англичанина примерно за 25 млн. фунтов уже на этой неделе.