Тиаго Силва продлил контракт с "Челси" до 2023 года

Тиаго Силва и Марина Грановская Защитник Тиаго Силва продлил свой контракт с "Челси" на один год — до конца сезона 2022/23.

Подписание Силвы свободным агентом из ПСЖ летом 2020 стало большой трансферной удачей для "Челси". В прошлом сезоне Тиаго помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.

В этом сезоне бразилец, несмотря на свои 37 лет, продолжает исполнять ключевую роль в команде Томаса Тухеля, приняв участие уже в 22 матчах во всех соревнованиях. Также ветеран отметился голами в дерби с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".

Как и у Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты, контракт Силвы истекал уже в конце этого сезона, и Тиаго стал первым из этой четверки защитников, с чьим будущим "Челси" разобрался.

"Играть здесь за "Челси" — это настоящее удовольствие. Я никогда бы не подумал, что проведу в этом замечательном клубе три года, поэтому я очень рад остаться еще на сезон".

"Также я бы хотел поблагодарить свою семью, клуб, Марину (Грановскую) и мистера Абрамовича за эту возможность. Я продолжу стараться изо всех сил ради этого клуба и этих болельщиков, которые всегда на моей стороне с момента моего перехода".

"Это удивительно, что у меня такие отношения с фанатами, но не только с ними, а также с игроками, персоналом и всем клубом. Я буду делать все возможное, чтобы продолжать выступать на этом уровне в самой важной лиге в мире", — сообщил Силва.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 820

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.01.2022 22:16 # chelsiukpro
    Красава! ИМПЕРАТОР до 2023!

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  2. bezviz 03.01.2022 21:54 # bezviz
    топ новость, этот бистяра еще полтора года будет главным тащером в обороне!
    лучший защитник АПЛ

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  3. leysan 03.01.2022 21:46 # leysan
    Настоящий профессионал!

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  4. selta 03.01.2022 21:32 # selta
    Бизнесс карр!
    Продлили лучшего центр защитника мира на данный момент!
    Изи еще пару лет на топовейшем уровне отыграет! Потомок мальдини, несты, и барези!

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  5. gandalf 03.01.2022 21:19 # gandalf
    Какие волосы у Мариночки...

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  6. hunter022 03.01.2022 21:10 # hunter022
    А теперь фанаты этой помойки начинайте считать сколько очков потеряет команда из-за ошибок этого старпера.

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  7. meshuggah 03.01.2022 21:07 # meshuggah
    Император и императрица

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