Тиаго Силва продлил контракт с "Челси" до 2023 года

Защитник Тиаго Силва продлил свой контракт с "Челси" на один год — до конца сезона 2022/23.

Подписание Силвы свободным агентом из ПСЖ летом 2020 стало большой трансферной удачей для "Челси". В прошлом сезоне Тиаго помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.



В этом сезоне бразилец, несмотря на свои 37 лет, продолжает исполнять ключевую роль в команде Томаса Тухеля, приняв участие уже в 22 матчах во всех соревнованиях. Также ветеран отметился голами в дерби с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".



Как и у Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты, контракт Силвы истекал уже в конце этого сезона, и Тиаго стал первым из этой четверки защитников, с чьим будущим "Челси" разобрался.



"Играть здесь за "Челси" — это настоящее удовольствие. Я никогда бы не подумал, что проведу в этом замечательном клубе три года, поэтому я очень рад остаться еще на сезон".



"Также я бы хотел поблагодарить свою семью, клуб, Марину (Грановскую) и мистера Абрамовича за эту возможность. Я продолжу стараться изо всех сил ради этого клуба и этих болельщиков, которые всегда на моей стороне с момента моего перехода".



"Это удивительно, что у меня такие отношения с фанатами, но не только с ними, а также с игроками, персоналом и всем клубом. Я буду делать все возможное, чтобы продолжать выступать на этом уровне в самой важной лиге в мире", — сообщил Силва.