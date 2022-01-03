Рюдигер ведет переговоры с Реалом", ПСЖ, "Баварией" и "Ювентусом"

"Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус" вступили в переговоры с представителями защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

По информации Sky Sports, все четыре перечисленных европейских клуба хотят заключить с Рюдигером предварительное соглашение в январе, чтобы подписать Антонио свободным агентом грядущим летом.



Однако интерес к Рюдигеру существует и из Премьер-Лиги. Заполучить Антонио хочет наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, который знаком с с братом и одновременно агентом 28-летнего немца.



Контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких предпосылок, что стороны договорятся о продлении сотрудничества. Теперь, когда Антонио может свободно общаться с зарубежными клубами, вероятность его ухода становится еще выше.



Источник добавляет, что Рюдигер намерен доиграть сезон в "Челси" и не рассматривает возможность смены клуба уже в этом месяце.