Ди Канио: "Лукаку не осознает свой истинный уровень"
Итальянская легенда "Вест Хэма" Паоло Ди Канио раскритиковал нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
Скандальные откровения Лукаку в его свежем интервью говорят Ди Канио лишь о высокомерии, с которым Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" прошлым летом.
По мнению Паоло, Ромелу неправильно оценил свой уровень, когда думал, что станет главной звездой победителей Лиги Чемпионов.
"Это интервью говорит о его слабости как спортсмена, который сдается уже через шесть месяцев. Он прибыл в клуб с высокомерием того, кто не осознает свой истинный уровень".
"Он выиграл Серию А в качестве одного из действующих лиц своей команды, но он не Лионель Месси".
"Интер" выиграл бы Серию А и без него, с Дуваном Сапатой в нападении или вроде того. Он просто функциональный игрок, который исполнял свою роль в той команде".
"Затем он отправился к чемпионам Европы, где он является лишь одним из нескольких больших игроков, и противостоит в Премьер-Лиге командам вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
"Если ты приходишь в "Челси" и думаешь, что будешь звездой номер один, тебя ждет горькое разочарование!"
"Без Лукаку "Челси" играл гораздо лучше. Он очень ранимый игрок, если судить по тому, как он говорит", — цитирует Ди Канио Daily Mirror.
03.01.2022 19:00
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Последние комментарии:
Ну и где он не прав?
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все обоссывают эту гниду.
3ае6ись, ой как 3ае6ись
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Ди Канио красава!
1488!
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Ещё чуть-чуть и эту гориллу доведут до [роскомнадзора]. Держим кулачки, давно такой драмы не было.
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Этого пидораса не нужно было брать после того, как он однажды ушёл в МЮ. Надеюсь можно будет обменять на Кейна.
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