Ди Канио: "Лукаку не осознает свой истинный уровень"

Итальянская легенда "Вест Хэма" Паоло Ди Канио раскритиковал нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Скандальные откровения Лукаку в его свежем интервью говорят Ди Канио лишь о высокомерии, с которым Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" прошлым летом.



По мнению Паоло, Ромелу неправильно оценил свой уровень, когда думал, что станет главной звездой победителей Лиги Чемпионов.



"Это интервью говорит о его слабости как спортсмена, который сдается уже через шесть месяцев. Он прибыл в клуб с высокомерием того, кто не осознает свой истинный уровень".



"Он выиграл Серию А в качестве одного из действующих лиц своей команды, но он не Лионель Месси".



"Интер" выиграл бы Серию А и без него, с Дуваном Сапатой в нападении или вроде того. Он просто функциональный игрок, который исполнял свою роль в той команде".



"Затем он отправился к чемпионам Европы, где он является лишь одним из нескольких больших игроков, и противостоит в Премьер-Лиге командам вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



"Если ты приходишь в "Челси" и думаешь, что будешь звездой номер один, тебя ждет горькое разочарование!"



"Без Лукаку "Челси" играл гораздо лучше. Он очень ранимый игрок, если судить по тому, как он говорит", — цитирует Ди Канио Daily Mirror.