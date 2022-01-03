Ди Канио: "Лукаку не осознает свой истинный уровень"

Ромелу Лукаку Итальянская легенда "Вест Хэма" Паоло Ди Канио раскритиковал нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Скандальные откровения Лукаку в его свежем интервью говорят Ди Канио лишь о высокомерии, с которым Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" прошлым летом.

По мнению Паоло, Ромелу неправильно оценил свой уровень, когда думал, что станет главной звездой победителей Лиги Чемпионов.

"Это интервью говорит о его слабости как спортсмена, который сдается уже через шесть месяцев. Он прибыл в клуб с высокомерием того, кто не осознает свой истинный уровень".

"Он выиграл Серию А в качестве одного из действующих лиц своей команды, но он не Лионель Месси".

"Интер" выиграл бы Серию А и без него, с Дуваном Сапатой в нападении или вроде того. Он просто функциональный игрок, который исполнял свою роль в той команде".

"Затем он отправился к чемпионам Европы, где он является лишь одним из нескольких больших игроков, и противостоит в Премьер-Лиге командам вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

"Если ты приходишь в "Челси" и думаешь, что будешь звездой номер один, тебя ждет горькое разочарование!"

"Без Лукаку "Челси" играл гораздо лучше. Он очень ранимый игрок, если судить по тому, как он говорит", — цитирует Ди Канио Daily Mirror.


Метки Ди Канио, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 613

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 03.01.2022 19:11 # hachidlo
    Ну и где он не прав?

    (ответить)

  2. farot 03.01.2022 19:06 # farot
    все обоссывают эту гниду.
    3ае6ись, ой как 3ае6ись

    (ответить)

  3. selta 03.01.2022 19:06 # selta
    Ди Канио красава!
    1488!

    (ответить)

  4. mugabe 03.01.2022 19:04 # mugabe
    Ещё чуть-чуть и эту гориллу доведут до [роскомнадзора]. Держим кулачки, давно такой драмы не было.

    (ответить)

  5. ganinilyha 03.01.2022 19:02 # ganinilyha
    Этого пидораса не нужно было брать после того, как он однажды ушёл в МЮ. Надеюсь можно будет обменять на Кейна.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: