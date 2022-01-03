Клаттенбург считает ошибочным назначение пенальти в ворота "Арсенала" против "Сити"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что арбитр Стюарт Аттуэлл ошибочно назначил пенальти в ворота "Арсенала" в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Матч на "Эмирейтс" 1 января был отмечен двумя похожими эпизодами, когда та и другая команда претендовала на пенальти, однако Аттуэлл назначил только 11-метровый в ворота "Арсенала".
По мнению Клаттенбурга, во втором случае Аттуэллу тоже не следовало назначать пенальти, потому что Бернарду Силва симулировал.
"Рефери Стюарт Аттуэлл поступил правильно, не назначив пенальти (в ворота "Сити"). Мартин Эдегор увидел спешившего к мячу Эдерсона. Эдерсон картинно полетел с поднятыми вверх рукам вместо того, чтобы использовать свои руки для смягчения падения. Этот жест говорит, что футболист ищет фол. Этим ему не удалось обмануть Аттуэлла или работавшего на VAR Джарреда Джиллетта, который видел, как изменилось направление движения мяча из-за вмшательства Эдерсона".
"Во втором случае рефери сначала не назначил пенальти (в ворота "Арсенала"), но система VAR подсказал, что он совершил явную ошибку, и каждый на "Эмирейтс" понимал, что дальше будет, когда Аттуэлл пошел к монитору у бровки".
"Он изменил свое первоначальное решение, присудив пенальти "Сити".
"Аттуэллу нужно было остаться при своем первоначальном решении. Бернарду Силва прокинул мяч мимо Гранита Джаки, чья нога была выставлена, несомненно. Однако Джака убрал свою ногу, а Силва все равно упал в надежде заработать пенальти. Это был дешевый прием, и нет ничего удивительного, что болельщики и игроки "Арсенала" были в ярости, когда повтор показывали по большому табло", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.
03.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
Очередной раз убеждаюсь что большая часть сидящих тут людей полные дегенераты которые кроме как жопоебли ни о чем не думают. Пенальти не было значит? И самое интересное что в основном главные дегенераты тут это болельщики ливерпуля, у которых как оказывается память очень короткая и они забыли как их клубишко тянули всей страной
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Арсенал был свежее и в отличной форме сейчас, но класс исполнителей у Сити заметно выше и ментально, в том числе, горожане сильнее - итог справедливый.
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Да всем понятно что сосити тащат а их фанаты никчемные обоссыши
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Только конченому дегенерату не ясно, что бензоколонка покупает игры.
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тянут помойку голубую
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да всем всё понятно...Атуэл судил не столько в пользу сити, сколько против арсенала, у явная неприязнь к ним...В матче с Эвертоном именно он сидел на ВАРе и не заметил как Томиясу специально наступили на лицо!
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Нечего было тянуть за футболку.
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