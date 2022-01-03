Магуайр пропустит матч с ""Вулверхэмптоном"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит матч против "Вулверхэмптона" в понедельник вечером.

Магуайр сыграл все 90 минут в победном для "Юнайтед" матче против "Бернли" 30 декабря, но как раз тогда получил травму неизвестного характера.



Как сообщает The Atlhletic, пока неясно, как долго будет отсутствовать Харри, но с "волками" на "Олд Траффорд" он точно не сыграет.



Поскольку Виктор Линделеф едва переболел коронвирусом, а Эрик Байи испытывает проблемы с задней поверхности бедра, наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник может довериться Филу Джонсу, который свой последний матч в Премьер-Лиге провел еще два года назад.



Джонс произвел хорошее впечатление на Рангника на тренировках, но игровых кондиций ему явно не хватает — в этом сезоне он лишь провел два матча за резерв "Юнайтед".