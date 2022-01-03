20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 3 января, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона" продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" не потерпел ни одного поражения в пяти матчах при Ральфе Рангнике во всех соревнованиях, в Премьер-Лиге набрав 10 очков из 12 возможных после назначения немецкого специалиста. Играя по понедельникам, "красные дьяволы" уступили лишь однажды в 17 последних поединках чемпионата — против "Тоттенхэма" в августе 2018.



В своих семи предыдущих сезонах выступлений в Премьер-Лиге "Вулверхэмптону" никак не удавалось выиграть первый матч в новом календарном году (2 ничьи, 5 поражений). В этой кампании "волки" забили только 13 голов — еще никогда у них не было меньше за все время выступлений в высшем дивизионе к Новому году.



"Вулверхэмптон" не одержал ни одной победы в 10 последних выездах к "Юнайтед" в рамках чемпионата (3 ничьи, 7 поражений), забив в этих 10 матчах только три гола.



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш возвращается после одноматчевой дисквалификации. Виктор Линделеф оправился после коронавируса. Единственной потерей остается Поль Погба.



"Вулверхэмптон" будет лишен травмированных Хвана Хи Чхана, Йерсона Москеры, Педру Нету и Хонни. Ряд игроков под вопросом из-за COVID-19.