Светская хроника за понедельник

Ральф Рангник одобрил планы "Манчестер Юнайтед" по покупке Деклана Райса. Конор Галлахер стал целью для ПСЖ. "Арсенал" близок к покупке Александера Исака. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" готова предложить своего вингера Усмана Дембеле в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля. (Ara)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба больше не нужен "Реалу", даже как свободный агент. (Le Parisien)



Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник одобрил планы клуба сделать полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса одной из ключевых трансферных целей на лето. (The Sun)



"Юнайтед" готов выплатить отступные в 17 миллионов фунтов за 21-летнего нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса. (Sport)



"Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят 19-летнего защитника "Лидса" Чарли Крессуэлла. (The Sun)



Защитник "Челси" Антонио Рюдигер требует от "Реала" бонус в 16 млн. фунтов за переход свободным агентом грядущим летом. (ABC)



ПСЖ хочет купить оцениваемого в 50 млн. фунтов полузащитника "Челси" Конора Галлахера, который сейчас выступает за "Кристал Пэлас" на правах аренды. (The Sun)



"Арсенал" близок к покупке нападающего "Реал Сосьедад" Александра Исака. (El Nacional)



"Тоттенхэм" составит конкуренцию своим соседям из "Арсенала" в борьбе за полузащитника Филиппе Коутиньо, которого "Барселона" готова отпустить всего за 16 млн. фунтов. (El Nacional)



Полузащитник "Тоттенхэма" стал целью для главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" присоединился к "Ньюкаслу", "Саутгемптону" и "Вест Хэму", которые заинтересованы в голкипере Вест Бромвича" Сэме Джонстоне. (talkSPORT)



"Бенфика" запросила у "Ньюкасла" свыше 50 млн. фунтов за нападающего Дарвина Нуньеса. (The I)



Защитник "Лилля" Свен Ботман откажет "Ньюкаслу". (The Times)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо был предложен "Эвертону". (Daily Mail)



"Бернли" установил цену в 40 млн. фунтов за вингера Дуайта Макнила, которого хотят "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Астон Вилла". (The Sun)



Вингер "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази вызывает интерес у "Вест Хэма". (Football Insider)



"Байер" хочет нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа. (The Sun)



Другое



26-летний вингер "Саутгемптона" Сэм Маккуин объявил о завершении игровой карьеры из-за хронических проблем со здоровьем. (talkSPORT)



Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Колкер попал в заявку сборной Сьерра-Леоне на Кубок Африки. (Daily Mirror)



Экс-полузащитник "Арсенала" Месут Озил собирается инвестировать в клуб второго турецкого дивизиона, до этого купив долю в мексиканской "Некаксе". (The Sun)



Экс-нападающий "Челси" Диего Коста прокатился по улицам своего города в Бразилии на тракторе. (Daily Mail)



Бывшего защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена вырвало на поле прямо во время матча за "Бенфику". (Daily Star)