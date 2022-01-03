"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы поспорить за Траоре

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы сойтись в битве за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре в этом месяце.

По информации The Telegraph, главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже надеется обзавестись тремя новичками в январе, однако китайские владельцы клуба с "Молинью" против значительных инвестиций посреди сезона.



В условиях ограниченного бюджета выходом из ситуации может стать продажа Траоре, которого "волки" уже больше года пытаются склонить к новому контракту, но безуспешно.



Утверждается, что "Вулверхэмптон" рассчитывает получить свыше 20 миллионов фунтов за Адаму, насчет которого "Тоттенхэм" сделал два предложения минувшим летом.



"Шпоры" сохраняют интерес к Траоре, несмотря на смену главного тренера по ходу сезона, но заполучить 25-летнего испанца также желает наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес.