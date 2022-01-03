"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы поспорить за Траоре

Адама Траоре "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы сойтись в битве за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре в этом месяце.

По информации The Telegraph, главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже надеется обзавестись тремя новичками в январе, однако китайские владельцы клуба с "Молинью" против значительных инвестиций посреди сезона.

В условиях ограниченного бюджета выходом из ситуации может стать продажа Траоре, которого "волки" уже больше года пытаются склонить к новому контракту, но безуспешно.

Утверждается, что "Вулверхэмптон" рассчитывает получить свыше 20 миллионов фунтов за Адаму, насчет которого "Тоттенхэм" сделал два предложения минувшим летом.

"Шпоры" сохраняют интерес к Траоре, несмотря на смену главного тренера по ходу сезона, но заполучить 25-летнего испанца также желает наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес.


Метки Вест Хэм, Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 03.01.2022 14:11 # gidro-met
    В пару к Антонио. Это будет атака монстров горилл

    (ответить)

  2. wilshere-95 03.01.2022 13:41 # wilshere-95
    https://youtu.be/qkb8dnav3o4
    Для тех кто пропустил

    (ответить)

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