Лукаку может потребовать трансфера в "Тоттенхэм"

Ромелу Лукаку и Антонио Конте Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет перебраться в "Тоттенхэм" к своему бывшему тренеру по "Интеру" Антонио Конте.

Лукаку сильно разозлил боссов и фанатов "Челси" своим резонансным интервью, в котором он признался, что несчастен на "Стэмфорд Бридж", недоволен тактикой Томаса Тухеля и тоскует по "Интеру".

Ромелу был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а сегодня предстанет перед руководством "синих", чтобы обсудить пути выхода из этой кризисной ситуации.

По информации La Gazzetta dello Sport, Лукаку может попытаться воссоединиться с Конте, под руководством которого он провел два ярких сезона за "Интер".

Прошлым летом Лукаку обошелся "Челси" в 97.5 млн. фунтов, и позволить себе Ромелу — если "синие" вообще пойдут на сделку с прямым конкурентом по Премьер-Лиге — "Тоттенхэм" сможет только в случае расставания с Харри Кейном.


Метки Лукаку, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 03.01.2022 12:34 # felix-the-cat
    Обожаю Лукаку ахахахаххахаа ссы на пенсов не останавливайся

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  2. vyrentz 03.01.2022 12:21 # vyrentz
    Муту, Креспо, Шева, Торрес, Моратта, смска Диего, Вернер, Лукаку

    А точно ли в игроках дело? Гегемонси чукотское

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  3. dallaslp 03.01.2022 12:11 # dallaslp
    многоходовочка

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  4. chr1s8rown 03.01.2022 12:05 # chr1s8rown
    В рот просто ебал лукаку гпенсам

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  5. tursa 03.01.2022 12:01 # tursa
    Обмен на кейна и все в выигрыше, до очередных фейлов обоих естественно

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