Лукаку может потребовать трансфера в "Тоттенхэм"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет перебраться в "Тоттенхэм" к своему бывшему тренеру по "Интеру" Антонио Конте.

Лукаку сильно разозлил боссов и фанатов "Челси" своим резонансным интервью, в котором он признался, что несчастен на "Стэмфорд Бридж", недоволен тактикой Томаса Тухеля и тоскует по "Интеру".



Ромелу был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а сегодня предстанет перед руководством "синих", чтобы обсудить пути выхода из этой кризисной ситуации.



По информации La Gazzetta dello Sport, Лукаку может попытаться воссоединиться с Конте, под руководством которого он провел два ярких сезона за "Интер".



Прошлым летом Лукаку обошелся "Челси" в 97.5 млн. фунтов, и позволить себе Ромелу — если "синие" вообще пойдут на сделку с прямым конкурентом по Премьер-Лиге — "Тоттенхэм" сможет только в случае расставания с Харри Кейном.