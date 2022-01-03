Лукаку может потребовать трансфера в "Тоттенхэм"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет перебраться в "Тоттенхэм" к своему бывшему тренеру по "Интеру" Антонио Конте.
Лукаку сильно разозлил боссов и фанатов "Челси" своим резонансным интервью, в котором он признался, что несчастен на "Стэмфорд Бридж", недоволен тактикой Томаса Тухеля и тоскует по "Интеру".
Ромелу был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а сегодня предстанет перед руководством "синих", чтобы обсудить пути выхода из этой кризисной ситуации.
По информации La Gazzetta dello Sport, Лукаку может попытаться воссоединиться с Конте, под руководством которого он провел два ярких сезона за "Интер".
Прошлым летом Лукаку обошелся "Челси" в 97.5 млн. фунтов, и позволить себе Ромелу — если "синие" вообще пойдут на сделку с прямым конкурентом по Премьер-Лиге — "Тоттенхэм" сможет только в случае расставания с Харри Кейном.
03.01.2022 12:00
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Последние комментарии:
Обожаю Лукаку ахахахаххахаа ссы на пенсов не останавливайся
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Муту, Креспо, Шева, Торрес, Моратта, смска Диего, Вернер, Лукаку
А точно ли в игроках дело? Гегемонси чукотское
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многоходовочка
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В рот просто ебал лукаку гпенсам
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Обмен на кейна и все в выигрыше, до очередных фейлов обоих естественно
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