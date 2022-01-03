Менди: "Мане мой брат, но его следовало удалить"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди считает, что нападающего "Ливерпуля" Садио Мане следовало удалить уже на первой минуте матча Премьер-Лиги накануне.
Менди и Мане — друзья и партнеры по сборной Сенегалу. Однако Эдуар поддерживает капитана "синих" Сесара Аспиликуэту, который пострадал от локтя Садио уже в самом начале матча, завершившегося вничью 2:2.
"Садио мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был остаться на поле после случившегося на первой минуте", — сообщил Менди RMC Sport.
03.01.2022 11:00
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Нытье просто писец, почему другие игроки чулси не высказались, начиная с черного куска гавна - Рюдигера? Пилихуета встал и отбегал матч, тоже кстати мразь.
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Я понимаю Сезара. Мане специально обозначил именно такого рода борьбу, показать, что он доминирует.
На желтую карточку 100%, но красная была бы перебором. Все таки это был не локоть.
К слову , Сезар не испугался. Отыграл хорошо. На уровне. Не дал сопернику особо ничего сделать на своём фланге, в отличие от Алонсо.
Те фантики, что тявкают на него, что он нытик - тупые дауны. Он имеет право возмущаться, так как именно ему вполне конкретно прилетело в лицо.
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У тебя и мошенник братом был.сейчас твой брат в тюрьме надолго
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к чему нытьё этого снежка и аспихулиеты после матча?
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Мане - окуевшая собака
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Какой же он брат тогда, брат он то и брат что брата не бросит и будет всегда твой брат
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