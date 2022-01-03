Менди: "Мане мой брат, но его следовало удалить"

Садио Мане Голкипер "Челси" Эдуар Менди считает, что нападающего "Ливерпуля" Садио Мане следовало удалить уже на первой минуте матча Премьер-Лиги накануне.

Менди и Мане — друзья и партнеры по сборной Сенегалу. Однако Эдуар поддерживает капитана "синих" Сесара Аспиликуэту, который пострадал от локтя Садио уже в самом начале матча, завершившегося вничью 2:2.

"Садио мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был остаться на поле после случившегося на первой минуте", — сообщил Менди RMC Sport.


Метки Ливерпуль, Мане, Менди, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1335

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 03.01.2022 11:37 # mcfc-fantactic
    Нытье просто писец, почему другие игроки чулси не высказались, начиная с черного куска гавна - Рюдигера? Пилихуета встал и отбегал матч, тоже кстати мразь.

    (ответить)

  2. zigimarley 03.01.2022 11:37 # zigimarley
    Я понимаю Сезара. Мане специально обозначил именно такого рода борьбу, показать, что он доминирует.
    На желтую карточку 100%, но красная была бы перебором. Все таки это был не локоть.
    К слову , Сезар не испугался. Отыграл хорошо. На уровне. Не дал сопернику особо ничего сделать на своём фланге, в отличие от Алонсо.

    Те фантики, что тявкают на него, что он нытик - тупые дауны. Он имеет право возмущаться, так как именно ему вполне конкретно прилетело в лицо.

    (ответить)

  3. liverbro 03.01.2022 11:24 # liverbro
    У тебя и мошенник братом был.сейчас твой брат в тюрьме надолго

    (ответить)

  4. frisby 03.01.2022 11:15 # frisby
    к чему нытьё этого снежка и аспихулиеты после матча?

    (ответить)

  5. rommkaq1- 03.01.2022 11:10 # rommkaq1-
    Мане - окуевшая собака

    (ответить)

  6. tursa 03.01.2022 11:05 # tursa
    Какой же он брат тогда, брат он то и брат что брата не бросит и будет всегда твой брат

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: