Менди: "Мане мой брат, но его следовало удалить"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди считает, что нападающего "Ливерпуля" Садио Мане следовало удалить уже на первой минуте матча Премьер-Лиги накануне.

Менди и Мане — друзья и партнеры по сборной Сенегалу. Однако Эдуар поддерживает капитана "синих" Сесара Аспиликуэту, который пострадал от локтя Садио уже в самом начале матча, завершившегося вничью 2:2.



"Садио мой брат, мой соотечественник. Но он не должен был остаться на поле после случившегося на первой минуте", — сообщил Менди RMC Sport.