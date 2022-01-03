Лейндерс: "Ливерпуль" в сложной ситуации"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс признал, что его команда оказалась в "сложной ситуации" в плане борьбы за титул Премьер-Лиги.

Сыграв с "Челси" вничью 2:2, "Ливерпуль" оказался в 11 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", хотя и имеет матч в запасе.



Однако Лейндерс, подменявший у бровки заразившегося коронавирусом Юргена Клоппа, хочет, чтобы "красные" игнорировали обстоятельства и играли бы в свой футбол.



"Это был невероятный матч. С нами никогда не бывает скучно".



"Мы никогда не смотрим на других. Судьба чемпионской гонки решается только в последнем матче, и предстоит набрать еще так много очков".



"Мы оказались в сложной ситуации, но это всегда непредсказуемо — со сложными ситуациями может столкнуться и твой соперник".



"Однако мы должны сосредоточиться на себе, как мы всегда и делали. Именно поэтом мы достигли того положения, в котором находимся", — цитирует Лейндерса Liverpool Echo.