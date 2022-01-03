Лейндерс: "Ливерпуль" в сложной ситуации"
Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс признал, что его команда оказалась в "сложной ситуации" в плане борьбы за титул Премьер-Лиги.
Сыграв с "Челси" вничью 2:2, "Ливерпуль" оказался в 11 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", хотя и имеет матч в запасе.
Однако Лейндерс, подменявший у бровки заразившегося коронавирусом Юргена Клоппа, хочет, чтобы "красные" игнорировали обстоятельства и играли бы в свой футбол.
"Это был невероятный матч. С нами никогда не бывает скучно".
"Мы никогда не смотрим на других. Судьба чемпионской гонки решается только в последнем матче, и предстоит набрать еще так много очков".
"Мы оказались в сложной ситуации, но это всегда непредсказуемо — со сложными ситуациями может столкнуться и твой соперник".
"Однако мы должны сосредоточиться на себе, как мы всегда и делали. Именно поэтом мы достигли того положения, в котором находимся", — цитирует Лейндерса Liverpool Echo.
03.01.2022 10:00
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Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
P. S. Сами виноваты, что не усилились летом.
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Да пребудет с вами сила могучего Энфилда и дух всех легенд Ливерпуля!
Аминь
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Ориги и мимино травмированы, у фирмы корона, хер знает когда вернется, получается в обойме один только жота, все очень плохо
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