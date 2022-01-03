"Эвертон" близок к покупке Паттерсона

"Эвертон" близок к покупке правого защитника "Рейнджерс" Натана Паттерсона.

Впервые "Эвертон" попытался купить Паттерсона еще прошлым летом, но предложение "ирисок" было отклонено, а Стивен Джеррард, тогда тренировавший "Рейнджерс", заявил, что Натан не будет продан.



С тех пор многое изменилось. Как сообщает BBC, в январе "Рейнджерс" все-таки отпустит Паттерсона в "Эвертон" за 10 миллионов фунтов, тогда как Sky Sports называет сумму в 12 млн. фунтов плюс 4 млн. фунтов в виде бонусов.



В любом случае это будет рекордная продажа для шотландского гранда, который сам и воспитал 20-летнего защитника, дебютировавшего за первую команду в январе 2020.



Паттерсону предстоит стать уже вторым новичком команды Рафаэля Бенитеса в зимнее трансферное окно после левого защитника Виталя Миколенко, приглашенного из киевского "Динамо".