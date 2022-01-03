Каррагер советует "Ливерпулю" брать пример с "Челси"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер хочет, чтобы подопечные Юргена Клоппа стали "серийными коллекционерами трофеев" по примеру "Челси".

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2016 года, за это время выиграв два больших трофея: Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.



Однако Каррагер хочет, чтобы Юрген не гнушался и другими трофеями. Джейми приводит в пример "Челси", который нередко превращается в кубовую команду, когда титул Премьер-Лиги оказывается вне досягаемости.



"Выиграв самый главный приз — Лигу Чемпионов в 2019 — и прервав 30-летнее ожидание чемпионства в Англии в 2020, Клопп обеспечил себе статус легенды".



"Последовавшие затем победы в Суперкубке Европы и на клубном Чемпионате Мира сделали те 12 месяцев незабываемыми".



"Но если Клопп оставит "Ливерпуль" в 2024 году, ничего не добавив к этим трофеям, это вызовет чувство сожаления, учитывая их яркий футбол во все остальные сезоны".



"Текущая ситуация — это хороший урок, особенно для "Ливерпуля", насколько мало пространство для ошибок в чемпионской гонке. Клуб должен выжимать максимум из своих шансов выиграть все четыре соревнования, в которых они участвуют каждый сезон, рассматривая Кубок Лиги и Кубок Англии полноценными трофеями".



"Если говорить проще, то "Ливерпуль" должен больше походить на "Челси".



"За последние 11 сезонов "Челси" дважды выиграл Премьер-Лигу (2015 и 2017). Это неплохой результат, который лишь показывает, как изменился баланс сил после перехода "Манчестер Сити" в руки Абу-Даби. В предыдущие шесть сезонов "Челси" становился чемпионом Премьер-Лиги трижды (2005, 2006 и 2010)".



"Но в чем они действительно преуспели в эру Романа Абрамовича, так это в том, что стали серийными коллекционерами трофеев: пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, два трофея Лиги Европы. Это в дополнение к двум трофеям Лиги Чемпионов".



"Когда титул Премьер-Лиги слишком далеко, "Челси" показывает, что нет ничего плохого в том, чтобы временно стать кубковой командой", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.