Ван Дейк: "Титул идет "Сити" в руки"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что ничья 2:2 с "Челси" оставляет его команде минимальные шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Воскресный матч двух главных преследователей "Сити" завершился вничью, а значит "горожане" сохранили двузначный отрыв от ближайшего преследователя во главе Премьер-Лиги.
Ван Дейк не сдается раньше времени, но признает, что теперь обойти "Сити" будет крайне сложно.
"Верить никогда не бывает сложно. Но это большой отрыв. В данный момент титул идет к ним ("Сити") в руки, но случиться может всякое".
"Мы были на их месте, и у нас был отрыв, но мы, к сожалению, разбазарили свое преимущество".
"Случиться может всякое. Мы сосредоточимся на своей игре, "Челси" — на своей. Нам просто нужно добиваться результатов. Добиваться результатов, играть в хороший футбол, побеждать в матчах".
"На словах довольно легко, но сделать, как вы убедились, тяжело", — приводит слова Ван Дейка Daily Mirror.
03.01.2022 07:00
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Последние комментарии:
Куплены судьи, вар, команды нижней половины таблицы. Ффп послали найух. Арабский мешок сливает непомерные ресурсы своей страны ради 1,5 фонада... Оруууу
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голубая помойка все купили, чего вам не понятно
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Это правда
Титул идёт Сити в руки
а страпон - скузне в попки
хехехехехе
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