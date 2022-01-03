Ван Дейк: "Титул идет "Сити" в руки"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что ничья 2:2 с "Челси" оставляет его команде минимальные шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Воскресный матч двух главных преследователей "Сити" завершился вничью, а значит "горожане" сохранили двузначный отрыв от ближайшего преследователя во главе Премьер-Лиги.



Ван Дейк не сдается раньше времени, но признает, что теперь обойти "Сити" будет крайне сложно.



"Верить никогда не бывает сложно. Но это большой отрыв. В данный момент титул идет к ним ("Сити") в руки, но случиться может всякое".



"Мы были на их месте, и у нас был отрыв, но мы, к сожалению, разбазарили свое преимущество".



"Случиться может всякое. Мы сосредоточимся на своей игре, "Челси" — на своей. Нам просто нужно добиваться результатов. Добиваться результатов, играть в хороший футбол, побеждать в матчах".



"На словах довольно легко, но сделать, как вы убедились, тяжело", — приводит слова Ван Дейка Daily Mirror.