Ван Дейк: "Титул идет "Сити" в руки"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что ничья 2:2 с "Челси" оставляет его команде минимальные шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Воскресный матч двух главных преследователей "Сити" завершился вничью, а значит "горожане" сохранили двузначный отрыв от ближайшего преследователя во главе Премьер-Лиги.

Ван Дейк не сдается раньше времени, но признает, что теперь обойти "Сити" будет крайне сложно.

"Верить никогда не бывает сложно. Но это большой отрыв. В данный момент титул идет к ним ("Сити") в руки, но случиться может всякое".

"Мы были на их месте, и у нас был отрыв, но мы, к сожалению, разбазарили свое преимущество".

"Случиться может всякое. Мы сосредоточимся на своей игре, "Челси" — на своей. Нам просто нужно добиваться результатов. Добиваться результатов, играть в хороший футбол, побеждать в матчах".

"На словах довольно легко, но сделать, как вы убедились, тяжело", — приводит слова Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. electric 03.01.2022 08:37 # electric
    Куплены судьи, вар, команды нижней половины таблицы. Ффп послали найух. Арабский мешок сливает непомерные ресурсы своей страны ради 1,5 фонада... Оруууу

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  2. vals1702 03.01.2022 08:30 # vals1702
    голубая помойка все купили, чего вам не понятно

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  3. true-manc 03.01.2022 07:30 # true-manc
    Это правда

    Титул идёт Сити в руки
    а страпон - скузне в попки
    хехехехехе

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