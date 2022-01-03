Тухель: "Лукаку останется нашим игроком"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заверил, что его клуб не будет поспешно избавляться от нападающего Ромелу Лукаку.

Забив два гола в двух своих последних матчах, Лукаку, как показалось, вернулся в планы Тухеля, но здесь-то оказалось опубликовано скандальное интервью Ромелу итальянскому медиа.



В результате возникшей шумихи Лукаку был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а в прессе поползли слухи, что теперь Ромелу может покинуть "Челси".



Однако Тухель по-прежнему рассчитывает на своего дорогостоящего форварда и допускает, что тот вернется к выступлениям за клуб уже в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" через три дня.



"Он наш игрок, и он останется нашим игроком. Мы всегда будем беречь своих игроков, и когда мы принимаем такого рода решения, нам сперва нужно тщательно изучить ситуацию, не слушая медиа, но пытаясь понять, что на самом деле было сказано и почему".



"Если будет принято решение, что ему можно сыграть в среду против "Тоттенхэма", то так тому и быть".



"Однако прямо сейчас я не могу сказать вам, потому что нам нужно поговорить и лучше понять ситуацию. Нет сомнений, что он останется нашим игроком, и мы должны беречь своих игроков".



"Это не первый раз, когда интервью создает какую-то шумиху. Однако мы разберемся в этом. Лично я не чувствую себя задетым, я не злюсь. Однако эти два заявления в пятницу вызвали слишком большую шумиху".



"Мы оказались отвлечены от матча, и мы договорились отложить решение, в том числе чтобы уберечь Ромелу от поспешных выводов. Нам нужно поговорить и полностью прочитать его интервью, сохраняя спокойствие и не теряя голову".



"Но это было решение (отстранить Лукаку от участия в матче) просто для того, чтобы оградить процесс подготовки к такого рода матчу. Мы ясно чувствовали, что нам нужно чуть лучше сосредоточиться на матче", — цитирует Тухеля The Independent.