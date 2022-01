Аспиликуэта: "Это чистая красная карточка"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что нападающего "Ливерпуля" Садио Мане следовало удалить на первой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Матч между двумя главными преследователями "Манчестер Сити" начался с того, что Мане схлопотал самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги.



К слову, именно Садио открыл счет в этом матче, отличившись на девятой минуте, однако Аспиликуэта считает, что сенегальца к тому моменту уже не должно было быть на поле.



"Это чистая красная карточка. Мне все равно, что прошло пять секунд с начала матча. Это было первое событие матча, и это чистая красная карточка".



"Он не хотел бороться за мяч, он даже не видел мяча, он просто хотел врезать своим локтем. Если честно, я не понимаю этого. За последнее время было несколько решений против нас. На днях мы могли заработать два пенальти, но VAR не была использована".



"Это была чистая красная карточка, и такого рода решения, которые могут изменить течение матча, стали принимать против нас".



"Я понимаю, что они хотят дать возможность игрокам бороться, но порой мы видим смешные пенальти, тогда как некоторые опасные действия остаются безнаказанными".



"Мы не видим последовательности в судейских решениях, даже в течение одного матча, хотя здесь все было очевидно. Я посмотрел повтор, хотя этого и не требовалось. Это чистая красная карточка", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.





Yes, that should be a red card for Sadio Mane for a deliberate elbow to the face of Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/zMozjfonaH